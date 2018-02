Alfonso Herrera y Ana Serradilla impulsan la equidad de género a través de la ONU Mujeres

Ana Serradilla y Alfonso Herrera promoverán la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, con una campaña en alianza con HeForShe, ONU Mujeres y Grupo Danone.

El actor se mostró entusiasmado con el tema, y a través de Instagram mandó un mensaje: “Mi madre me enseñó que una mujer es capaz de lograr lo que se propone, pero también me enseño que le costaría más trabajo que a un hombre por el simple hecho de ser mujer. Como siempre, ella tenía la razón. Hombres y mujeres no somos iguales porque sistemáticamente hemos permitido que la disparidad se instale y se extienda en nuestra sociedad”.

También Ana expresó su sentir durante el evento. “Me he puesto a pensar en cuál es la raíz por la que no existe la igualdad. El daño que nos han hecho los estereotipos es tremendo, por eso hago un llamado a analizar cómo estamos educando a nuestros niños y niñas en casa”.

Herrera tocó el tema del abuso sexual, ahora que varias de sus compañeras han confesado que lo han padecido.

“Tenemos que obligar a los políticos y empresarios a abordar el tema con respeto. Tenemos que abandonar conductas abusivas y lascivas. Hay que crear conciencia entre nuestras hermanas, amigas, hijas, amas de casa, madres y a cada mujer en cada rincón a ejercer sus derechos sexuales de una manera libre e informada”, destacó.

Fuente: SDP noticias