De$tapan la cloaca en el Cbti$ 11…Donde terminaron de de$tapar la cloaca, por el negociazo redondo que denuncian que están haciendo con cargo al alumnado, es en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbti$) No 11 de Hermosillo, cuya directora es una tal Magaly Arreola Sánchez, como lo exhibe el que los estudiantes ayer llegaran al extremo de cerraran el plantel.

A ese grado se están sublevando para demandar el ser escuchados, por quienes dicen que están explotando monetariamente esa “Prepa” de carácter federal, pues ya antes habían bloqueado el bulevar Morelos, pero simplemente los ignoraron, por lo que ahora las mayorías de esa comunidad estudiantil se plantaron en la puerta principal, para impedir el acceso del personal docente y administrativo. ¡Ñácas!

Luego entonces así estuvo la pública reprobada para la exhibida de Arreola Sánchez, por como están poniéndole tache a su actuar, al echarle en cara el de a cómo ha chantajeado al estudiantado, al por ejemplo condicionarles la entrega de documentos que requieren para inscribirse en la universidad, si no pagar la cuota “voluntaria” de $2 mil pesos semestrales que les exigen y de lo que no dan cuentas claras.

Eso aunado a que ya manifestados y entrados en quejas, le sacaron un listón de las anomalías que se han dado desde la llegada de la susodicha Magaly a ese centro escolar, a raíz de que sus exigencias ya rayaron en la exageración, como esa de obligarlos a portar un uniforme de cierta marca, a lo mejor porque está “arreglada” con el proveedor, aún cuando hay padres que no cuentan con dinero para comprarlo.

Y por el estilo ventilan que hasta por el más mínimo trámite quieren sacar “lana”, como por expedirles credenciales de identificación, que les requieren para realizar sus prácticas profesionales o gestionar descuentos en el transporte público, porque por todo les cobran, de ahí que derivado de que esa política leonina hayan llegado al hartazgo, es por lo que están protestando. De ese pelo.

Es por eso que digan que es una escuela que ha venido a menos, por las deficiencias que actualmente presenta en todos los renglones, después de que en el pasado fuera considerada como de las más prestigiadas y a la que todo mundo pretendía ingresar, de ahí que hoy en día ya sólo viva de la fama o de esos buenos tiempos, por a la fecha solamente ser escenario de toda clase de conflictos. ¡Tómala!

Aunque es evidente que Arreola no se manda sola, como para hacer y deshacer sin que nadie le vaya a la mano, por suponerse que hay una Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti), de la que es titular un tal José Barrera, que tal pareciera que le ha solapado todas esas tropelía$ y exce$o$, por no entenderse de otra manera, el que no hayan procedido contra ella en tiempo y forma. ¿Qué no?

Por ser una eternizada problemática que ya es conocida por propios y extraños, al punto de que ya se les salió de control, pero lo que es Barrera apenas acaba de dar señales de vida, para justificarse con que por fin mandó un informe-reporte a la oficinas centrales de la Ciudad de México, pero ignorando cuando podrían darle solución a esa creciente inconformidad llegara a su clímax e hiciera crisis. ¡Vóitelas!

Va por el PAN el “Toño” Astiazarán…Con la ya ni tan novedad, que donde no hubo más, es en el PAN estatal, y terminaron confirmando la candidatura de Antonio “Toño” Astiazarán al Senado, porque todo hace indicar que de entre el resto de los precandidatos panistas que había no se hizo uno, de ahí que lo destaparan para encabezar la fórmula por el albiazul en el venidero proceso electoral. ¡Qué tal!

Ante lo que está de más el apuntillar, que con esa designación del hasta hace poco militante priísta, decretada desde el mismísimo Comité Ejecutivo Nacional del TaliPAN, al que finalmente sentaron es al resucitado de Ramón Corral, así como a los otros dos que andaban de apuntados, como son Cuauhtémoc Delgado y Luis Serrato, cuyo éste último ayer salió a elevar su voz y rechazar esa postulación. ¡Zaz!

Pero para los que creen que los albiazules le están haciendo un favor al “Toño” Astiazarán, el sentir es que más bien es al revés, por como el también ex alcalde de Guaymas y ex diputado federal, llega a “oxigenar” a un Partido que arrastra una carga negativa, después de la rapiña gubernamental en que incurrieran los padre$i$ta$, tan es así que el ex gobernador, Guillermo Padré$, aún está en la cárcel.

Y es que a parte de que ha trascendido que a Astiazarán Gutiérrez le daban los números mejor que a nadie, en cuanto a posicionamiento, es un perfil que aparte ofrece la ventaja de que no será etiquetado y mucho menos relacionado con el Padre$i$mo, como sí lo estaban los otros suspirantes, lo que les redundaría en más posibilidades de triunfo en los próximos comicios. De ese vuelo.

Es por lo que consideran que los operadores del blanquiazul no lo pensaron dos veces para decir: ¡Eso es “Toño”, a sabiendas de que llegado el momento, hasta un porcentaje de votantes “prillístas” les estaría acarreando, por el trabajo de campo que por años ha hecho, a diferencia de los políticos electoreros y de ocasión, razón por la cual es que ya quedara en posición de salida. ¿Cómo la ven?

Sigue “Gober” generando chambas…Y la que ha seguido promoviendo chambas para los sonorenses, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el positivo anuncio que ayer hiciera, de la ampliación de la planta Intugo en Obregón, la cual junto con la compañía OneLink, crearán ¡1,200 nuevos empleos! en el 2018, de los cuales 400 serán de contratación inmediata. ¡Órale!

En esos términos estuvo esa buena nueva de la Mandataria Estatal, en beneficio de los cajemenses, y no es para menos, ya que la expansión de esa empresa dedicada al giro de las tecnologías de la información, significará una nueva inversión de $150 millones de pesos, lo que ya marca, no por nada es que resaltara, que en Sonora se tiene un gobierno facilitador, donde lo más importante es generar confianza.

Toda vez que ese nuevo proyecto que se ubicará en el Parque Tecnológico Sonora Soft de Cajeme, será un centro de atención telefónica que servirá a los mercados de México y Latinoamérica, generando plazas laborales para los jóvenes profesionistas de esa localidad, de ahí que sus promotores se estén respaldando en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), por requerirse mano de obra especializada. Así el dato.

Y nomás para que se den una idea de la fortaleza y consolidación que tiene ese consorcio de Intugo, cuyo gerente general es Félix Tonella Platt, se vale destacar que ya lleva 12 años operando en la industria de desarrollo de software, con dos mil trabajadores en esa área, que sumados a los de su empresa matriz, ya hacen un total 17 mil en territorio sonorense, lo que habla de la magnitud de su operatividad y presencia.

No en balde es que Tonella Platt, al unísono con Walter Roulet, de Onelink, le agradecieran a Claudia las facilidades y certidumbre laboral que hay en la Entidad, para que las industrias no sólo se establezcan, si no que también se expandan, como ellos lo están haciendo, porque eso hace que haya más crecimiento económico y por ende más trabajo para la gente, lo que representa mayor progreso. Ni más ni menos.

Aprende la lección titular del Implan…Tal parece que por fin aprendieron la lección, en cuanto a la estrategia para instalar las paradas de camiones urbanos en las diferentes vialidades de esta Capital, según lo anunciado por la directora del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), Carolina Espinosa, de que ahora están haciendo un sondeo de opinión para definir los mejores lugares.

Pues para colocar lo que serán las nuevas diez casetas de parabúses pactadas con la empresa concesionaria Eumex, esta vez harán una encuesta pública por medio de visitas de campo y hasta en línea, a fin de tomar en cuenta el parecer de los usuarios, por ser quienes los utilizan, mismas que iniciaron desde el pasado lunes 19 de febrero, y ya mañana viernes darán a conocer el cómo van. De ese tamaño.

Ante lo que concluyen que de haber implementado el mismo procedimiento para construir la docena de megaparabúses que levantaran en las zonas de más afluencia de pasaje del transporte urbano, y que tanta polémica causaran por su alto costo, en relación con sus dimensiones, muy seguramente que se habrían ahorrado muchos peros y dolores de cabeza, por al final no haber respondido a las expectativas.

Ya que en esta ocasión se le está tomando su visión a los que usan los ruleteros, para ubicar esos 72 sube y baja que faltan, de los cuales ya han montado 245 en Hermosillo, lo que pone de manifiesto que nunca es tarde para rectificar, si se analiza que necesitan contar con el espacio suficiente para evitar que bloqueen las banquetas o entorpezcan el tránsito peatonal, que es de lo que se tiene que cuidar.

Aún y cuando la principal consideración debe tener como referente, es que en la selección que ya hicieran de más de 100 sectores que existen como opción, es que sean los que reúnan la mayor cantidad de pasajeros, así como la circulación de más rutas, además de que cumplan con las especificaciones técnicas y las condiciones favorables, que es lo que están analizando para no volverla a “regar”. ¡Pácatelas!

