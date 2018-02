Se impone Cuadras grandes retos

El sinaloense regresa al ring el sábado para enfrentar a McWilliams Arroyo en la función “SuperFly 2” que se realizará en el Forum de Inglewood, en California

“El Príncipe” quiere dejar a un lado las dos derrotas que ha tenido en el último año y medio, las únicas en su récord profesional.

Carlos Cuadras sólo quiere volver a la cima del boxeo y proclamarse campeón del mundo. El sinaloense regresa al ring el sábado para enfrentar a McWilliams Arroyo en la función “SuperFly 2” que se realizará en el Forum de Inglewood, en California.

El púgil mexicano de 29 años de edad perdió el invicto y el cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 10 de septiembre de 2016 contra Román “El Chocolatito” González en el mismo Forum por decisión unánime, y el pasado 9 de septiembre volvió a caer por la misma vía pero ahora con el nacional Juan Francisco “El Gallo” Estrada.

“Aprendí mucho de esas peleas, pero estamos de vuelta y listos para ser campeones, es algo que quiero demostrarle a la gente, que está de vuelta Carlos Cuadras.

“Estoy motivado por disputar de nuevo el título del CMB, y me he entrenado muy bien, me siento muy fuerte, con gran fortaleza, por lo que si la pelea se puede acabar antes, pues la vamos a terminar por nocaut”, dijo el originario de Guamúchil.

Cuadras sabe que sacando una victoria podrá retar al ganador del pleito estelar de la noche entre Estrada y el tailandés monarca del planeta, Srisaket Sor Rungvisai Nakornl.

“Vamos a darle a la gente una gran pelea, conozco a Arroyo, y eso ayuda mucho”, puntualizó.