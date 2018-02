Queda en libertad capo del Cártel del Golfo

José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del capo Osiel Cárdenas y señalado por autoridades como uno de los líderes del Cártel del Golfo, quedó en libertad esta tarde luego de que un juez federal determinara que su detención en manos de la Secretaría de Marina fue ilegal.

Saúl Cota Murillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, en el Estado de México, decretó la libertad del presunto narcotraficante tras la exhibición de videos en los que aparecen los marinos deteniéndolo en el interior de su domicilio y no en la vía pública, como originalmente reportaron.

Autoridades federales confirmaron, tras una verificación, que ya no había mandatos judiciales o detenciones con fines de extradición pendientes por cumplimentarle y por ello “El Contador” ha vuelto a ser un hombre libre.

Durante la audiencia inicial de este miércoles, la PGR pidió al juez Cota Murillo decretar legal su detención, la cual –basada en la versión de la Marina– habría ocurrido el lunes a la 01:40 horas, cuando circulaba en una camioneta Tahoe a exceso de velocidad por calles de la ciudad de Matamoros.

La Armada señaló que sus elementos le marcaran el alto, percatándose de que en el asiento del copiloto tenía dos armas de fuego y que, al proceder a la revisión del vehículo, encontraron más armas y droga, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Pero la defensa de “El Contador” presentó cuayro videos de las cámaras de vigilancia de la casa de Cárdenas en el fraccionamiento San Francisco, proporcionados por su esposa.

En las videograbaciones se observa a los marinos arribar al domicilio, desconectar las cámaras de seguridad, ingresar al inmueble y extraer al imputado.

Las imágenes también registran el momento en que los elementos de la Armada se llevan una camioneta Tahoe que estaba estacionada dentro del inmueble; además se observa que el imputado porta la misma ropa desde el día de su detención.

La PGR objetó los videos debido a que podrían estar editados, pero el juzgador concedió valor a los clips y concluyó que su detención fue ilegal, por lo cual quedó liberado de la acusación de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Autoridades federales consultadas dijeron que Cárdenas tenía una orden de aprehensión librada en el 2004 por el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, pero no precisaron los delitos y tampoco señalaron si estaba prescrito.

De ser así, no le fue cumplimentada porque este miércoles después del mediodía el imputado salió del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, ubicado en un edificio adjunto al Penal Federal del Altiplano, y se fue a su casa.

Desde el 14 de febrero, cinco días antes de su captura en Matamoros, Cárdenas presentó un amparo contra una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue registrada con el número 107/2018 en el Juzgado Noveno de Distrito en esta materia.

El juez le hizo una prevención para que precisara en dónde se pretendía o se ha pretendido ejecutar la orden de extradición. También le solicitó que ratificara el amparo.

Por lo menos hasta este miércoles tampoco estaba vigente una orden judicial de esta naturaleza. Por eso el sobrino de Osiel Cárdenas ha vuelto a las calles.