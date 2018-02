Kate del Castillo dice que ella alentó a Karla Souza para que hablara

Kate del Castillo, expresó su sentir al respecto de la situación en la que se encuentra su amiga, Karla Souza por los problemas de acoso y abuso sexual en la industria del espectáculo mexicano.

En entrevista brinda su apoyo incondicional a la actriz, quien declaró haber sido violada por un director mexicano en el año 2005, sin revelar nombres.

“No vi la entrevista con Carmen al aire; sin embargo, Karla y yo hablamos sobre el tema el día anterior a cuando se hizo la entrevista, hace ya varias semanas”.

La protagonista de Ingobernable confesó que aunque no ha visto las últimas noticias, reconoce el valor de su amiga y aplaude su valentía.

“A Karla la apoyé y alenté para que no tuviera miedo y hablara. Me parece que aunque México no esté listo para este tipo de temas y situaciones, ya que no procede nada, es sumamente importante iniciar cuanto antes a hablarlo”, finalizó la actriz.

Fuente: SDP noticias