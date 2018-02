Aprovechan concierto para robar a Grupo Mocedades ¡qué vergüenza!

Nuevamente Sonora es noticia de índole internacional luego de que el grupo español Mocedades fuera víctima de robo en el hotel donde se hospedaban sus integrantes, mientras ofrecían un concierto en esta capital.

Fue el pasado 19 de febrero cuando se realizó la presentación de la agrupación, en la que, dijeron, les fue muy bien, sin embargo, a llegar al hotel Araiza Inn, se encontraron con que les habían robado “todo”, según dijeron.

Y no es la primera ocasión que se presenta una situación de este tipo en hoteles de esta capital, lo que denota que existen fallas en la seguridad interna, o bien, que tienen entre el personal a rateros.

Como recordaremos, a una youtuber peruana le robaron su computadora y efectivo en junio de 2016 en ese mismo centro de hospedaje y el mismo año, en noviembre se apoderaron de la taquilla recaudada, que ascendía a 26 mil dólares, a los integrantes de la organización de ballet rusa, El Cascanueces quienes se hospedaban en el hotel Colonial.

Esto debe obligar a los empresarios hoteleros a revisar bien los antecedentes de quien contratan, por un lado, y por otro, aumentar la vigilancia para impedir que cualquiera ingrese al área de habitaciones.

Porque este tipo de hechos avergüenzan no solo a quienes administran o trabajan en el hotel, sino a todos los hermosillenses, porque como dicen por ahí “por uno la pagan todos” y vamos a tener fama de hampones, aunque en ciertos casos como los exfuncionarios de gobierno, tienen más que ganado ese cuestionable señalamiento.

Opta Trump por salida fácil y pide armar a maestros en escuelas de EU

En lugar de optar por el control de armas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso armar a maestros de escuelas públicas para que puedan responder rápidamente si se produce un tiroteo ¡imagínese la barbaridad!

El mandatario estadunidense se reunió en la Casa Blanca con un grupo de afectados, entre ellos seis estudiantes sobrevivientes del instituto de Parkland, Florida, en donde la semana pasada murieron 17 personas en un ataque armado protagonizado por un exalumno, quien fue detenido.

“Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello… los profesores tendrían un permiso especial”, argumentó Trump.

La justificación del empresario metido a político es que tomando en cuenta el tiempo que tarda los agentes policiacos en llegar a una escuela luego de una alerta por tiroteo, los profesores “debidamente entrenados” podrían detener esos sucesos “muy rápidamente”… Así que pretende otorgar a los docentes licencia para matar y supongo que no cualquiera puede hacerlo.

De hecho en la misma reunión escuchó el rechazo de los asistentes, ya que no es posible que les otorguen esa responsabilidad a quien no se preparó para ello y no solo físicamente sino sicológicamente.

Lo único rescatable del encuentro con los afectados es que manifestó que analizará aumentar la edad en la que se puede tener acceso a un arma de fuego, que en el caso de los rifles es a partir de los 18 años y pistolas a partir de los 21… Como vemos, genio y figura…

Correo electrónico franco@entornoinformativo.com.mx