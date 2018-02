“El hecho de haber tenido una relación con Karla Souza, no me hace un violador”: Gustavo Loza

Luego de que Karla Souza revelara haber sido violada por un cineasta, gente señaló como culpable al director Gustavo Loza porque Televisa sorpresivamente terminó relación con él.

Posteriormente, vía Twitter, el creativo negó haber violado a la actriz y un día después concedió una entrevista a Javier Poza para aceptar haber tenido una relación sentimental con ella.

“Sí existió una relación, nadie lo sabe y ella no lo podrá negar y no fue una relación de una noche”, dijo, “fue durante los Héroes del Norte (serie en la que trabajaron juntos)”.

“”Tuve sentimientos muy fuertes hacia Karla. Previo al rodaje de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’, fuimos a cenar y me comentó que se iba a casar… y todavía le dije que no lo hiciera, pero en un plan más que cariñoso, juguetón, y me dijo: ‘tú tuviste tu oportunidad y me dejaste ir’”.

“”El hecho de haber tenido una relación con Karla Souza, no me hace un violador”, insistió.

Aseguró que tras delicada declaración buscó a la mexicana pero ella no le contestó las llamadas por lo que pide revele el nombre de su agresor.

Respecto a Televisa, no comprende que lo hayan involucrado en tan delicado tema: “”cómo es posible que señalen a una persona sin que la afectada me haya señalado””.

Advierte, que la relación con la televisora no era del todo buena ya que le costó 2 años de veto luego de que se negara a venderle y/o asociarlos en su casa productora, Adicta Films.

Finalmente, se dijo agradecido con Fox (televisora en la que actualmente labora), por el apoyo frente a esta situación.

Fuente: SDP noticias