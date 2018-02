Desmiente Loza a Televisa

El director opinó que el comunicado de la televisora sobre él pudo haber estado vinculado con problemas que tuvo con la empresa en años pasados

El director Gustavo Loza, con quien Televisa rompió lazos por presunto abuso sexual a Karla Souza, afirmó que sí tuvo una relación sentimental con la actriz, pero que ésta fue consensuada.

“Yo le tengo un gran cariño, y no nada más es una relación de amistad. Yo tuve una relación sentimental con Karla. Absolutamente nadie se enteró, ni tenían por qué enterarse.

Y esto fue por el 2010. Y no fue de una noche, ni de dos”, dijo el cineasta a Carmen Aristegui en el noticiario matutino de la periodista.

Souza denunció este lunes que fue víctima de una violación por parte de un realizador, aunque no ha mencionado públicamente su nombre.

Sin embargo, al día siguiente, Televisa anunció que había realizado una investigación preliminar y que ya no trabajaría con el director.

Loza dijo este miércoles que la acusación de Souza no es sobre él, y que, cuando fue su pareja sentimental, ambos estaban de acuerdo con la relación.

“Por supuesto (fue consensuada). Es importante, muy importante decirlo. Yo nunca en mi vida he tenido una sola relación que no sea consensuada, que no sea de común acuerdo. Jamás. Y no lo fue con Karla.

Con Karla fue perfectamente consensuado y empezó en aquella producción de “Los Héroes del Norte”, y posteriormente a esta producción. En algún momento seguimos saliendo.

“Me acompañaba a comidas, íbamos a una premier juntos, Era nuestra historia, ¿sabes? Muy personal, como he tenido algunas otras historias que no tiene por qué enterarse la gente. Soy un director, trabajo con actrices. No es un pecado”.

Señaló que, incluso después de terminada la relación, él y Souza continuaron siendo amigos y colaboraron en proyectos.

El director opinó que el comunicado de Televisa sobre él pudo haber estado vinculado con problemas que tuvo con la empresa en años pasados.

Acusó que en una ocasión, la corporación lo vetó por dos años luego de que él se negara a venderle el 51 por ciento de las acciones de su compañía.

Otro caso, dijo, sucedió cuando ejecutivos de Televisa le dijeron que abandonara un proyecto que realizaba con Netflix sobre comunidades de autodefensa, algo que él tomó como una amenaza.

Loza afirmó que hay casos de acoso y conducta inapropiada en la televisora.

“Las negociaciones de los contratos de las actrices que trabajan en Televisa, no les permiten los ejecutivos que entren los managers, tienen que entrar las actrices solas en la oficina a puerta cerrada. Ahí se negocia todo”.

También mencionó fiestas de fin de año que realizaba la compañía.

“Acababa todo el show, después que cantaran las figuras, se iban todos los ejecutivos al Lunario y la invitación a todas las actrices, incluidas las chicas del CEA (Centro de Educación Artística), era personal, no podían ir con pareja”, dijo.