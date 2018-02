Deja Adrián atrás problemas de espalda

Adrián González espera que su espalda no lo “ponche” esta temporada.

Tras promediar 159 juegos por campaña de 2006 a 2016, el primera base mexicano sólo disputó 71 duelos con los Dodgers en 2017 y visitó la lista de lesionados por primera vez en una carrera de 14 calendarios, debido a tres hernias de disco en su espalda baja.

En su primera campaña con los Mets de Nueva York, “El Titán” cree saber cómo controlar esta situación.

2Espero que no sea un problema. Creo que sé cómo tratarla y cómo cuidarla. Este receso de temporada ha sido genial y no he tenido molestias, así que me siento bien en este momento y listo para empezar” declaró González, que cumplirá 36 años el próximo 8 de mayo.

Durante el invierno, el aporreador tricolor redujo el trabajo con pesas en el gimnasio para favorecer tratamientos de hidroterapia.

“Odio a la gente que dice: ‘espero tener un año saludable’. Tú nunca puedes predecir eso, pero creo saber cómo mantenerme sano”, aseguró.

González, quien promedió 27 jonrones y 102 producidas en sus 11 campañas previas a la pasada, viene de conectar sólo tres cuadrangulares y remolcar 30 rayitas por la lesión en su espalda, misma que le impidió jugar la Serie Mundial que Los Ángeles perdió ante Houston.

Necesita 19 vuelacercas para empatar a Vinicio Castilla en el primer lugar entre mexicanos en la Gran Carpa.