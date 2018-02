Deja que desear abanderada del PAN

Deja que desear abanderada del PAN…Y a como se le escuchó en su comparecencia de ayer ante Columnistas Políticos, la que sí que va a necesitar una poquita de gracias y otra cosita, como dice la canción, es la virtual candidata a la alcaldía de Hermosillo por el taliPAN, Myrna Rea Sánchez, por requerirse algo más que pura buena voluntad para ganar. De ese pelo.

Ya que hablando en términos beisboleros, la también conocida como la “Dama de Hierro”, por dedicarse a la venta de fierro, dio muestras de “no traer nada en la bola”, en cuanto a proyectos de gobierno para transformar a esta Capital en plena reconstrucción, después de lo colapsada que la dejaran los mismos panistas, y es que sólo de palabra está prometiendo que haría las cosas diferentes, eso en caso de llegar.

Sin embargo la cruda realidad es que la suspirante blanquiazul, más bien exhibió una total improvisación en esa aventura política por la que se postulara, al darle por criticar los mismos problemas de siempre, pero sin presentar propuestas nuevas para resolverlos, de ahí que dejara la impresión entre los presentes, de que simplemente nadie le va a creer ese discurso de puro “bla, bla, bla” que se aventara. ¡Pácatelas!

Como tampoco “la pegó” con la postura que ahora está asumiendo, de quererse hacer pasar como un perfil ciudadano, que es como querer tapar el sol con un dedo, cuando ya antes ha cobrado como regidora panista, además de identificarse con el grupo gandarista, pero por hecho de no estar afiliada a ese instituto político, cree que las mayorías “se van a tragar” esa vil simulación de que pertenece a la ciudadanía.

Y es que ante el cuestionamiento de que si se dice tan ciudadana, por qué no se lanzó como contendiente independiente, luego luego dejó entrever, que como buena empresaria que es, no iba arriesgar su dinero, por aquello de que cuesta el formar una estructura, de ahí que se esté dejando querer por el blanquiazul, aunque a la hora de la hora trate de presumir el ser muy ciudadanizada, pero de los dientes pa´ fuera.

De ahí el sentir general que imperara, de que quien no conozca a Myrna Rea que la compre, porque con todo y que ahora jure y perjure que está del lado de la ciudadanía, lo cierto es que nunca se le ha escuchado elevar su voz en pro de las causas populares, según ella porque no le gusta andarlo gritando a los cuatro vientos, como tampoco señalando los que han hecho mal las cosas en los distintos gobiernos.

Eso aunado a que no le ayuda su personalidad, por ser de un trato frontal, con visos de imposición, aún y cuando dijera ser muy negociadora, y de no gustarle los pleitos con nadie, pero en contraparte, ciertamente que dejó constancia de faltarle mucho tacto, por ser más evidente que está muy acostumbrada a mandar, y muy seguramente que hasta en su casa, por ser de esas que luego luego pinta su raya.

Llega sangre al río en elección interna…Donde vaya que la sangre sí que llegó al río, porque hasta detenidos hubo, es en la elección interna del PRI en Obregón para elegir candidato a alcalde de Cajeme, ya que en el marco de la votación que ayer se llevara a cabo, terminó por estallar la violencia, porque al lugar arribaron personas con el rostro cubierto para “reventar” ese proceso. Así el dato.

En lo que es un enfrentamiento que consideran que ya se veía venir, por lo “caldeados” que están los ánimos entre los aspirantes a esa nominación, como son el tachado de “oficial” de Emeterio Ochoa Bazúa, y el señalado de belicoso de Abel Murrieta, al que no por nada de entrada ya le están achacando ese ataque contra la sede del tricolor obregonense, al que le quebraron los vidrios frontales. ¡Vóítelas!

Toda vez que de acuerdo a testigos, hacen saber que entre los “porros” y cholos que lanzaran piedras y todo tipo de proyectiles, estilan que había infiltrados a los que identifican como “operadores” y por lo que se ve provocadores, de Murrieta Gutiérrez, por lo que tal agresión provocó una corredera entre los cientos de personas que acudieron a tomar parte de esa sucesión, que terminó poniéndose “color de hormiga”.

Porque en base al recuento que hicieran de ese altercado violento, se habla de más de una decena de arrestados, de ahí que se dijera, que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde o en este caso agrede, así que entre los que lamentaron esos hechos, por como enrarecieran esos comicios, está el jerarca el priísmo cajemense, Andrés Rico Pérez, quien ante eso pidió redoblar la seguridad policíaca. ¡Ñácas!

Y no es para menos que todo mundo se apanicara con esa trifulca, porque calculan que había más de 2 mil personas haciendo fila para votar por los delegados que habrán de participar en la convención a realizarse el próximo domingo 11 de marzo, en la que definirían a una de las dos planillas que están en disputa, como son las encabezadas por Abel y Emeterio, ambos diputados, uno local y el otro federal. ¡Tómala!

Se evidencian guardias de “seguridad”…Ahora sí que “ya salió el peine” que podría explicar, el porque los guardias o más bien “guaruras” de “seguridad” de la empresa Seicsa, que le presta el servicio de vigilancia al IMSS, tratan “con la punta del pie” a la derechohabiencia, y es que al parecer es una forma de desquitarse, por de a cómo los tienen con las más mínimas prestaciones. ¿Cómo la ven?

Tal frustración laboral se puso de manifiesto con la manifestación que hicieran el pasado lunes, a fin de meter presión y demandar la intervención de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que actúe como mediador con la parte patronal, a pesar de que no es responsabilidad y menos obligación de esa institución, por ser un conflicto meramente entre dos, o de empleados y patrón.

Aunque lo que son esos vigilantes en rebelión, azuzados por el cabecilla del Sindicato de Guardias de Seguridad, Claudio Huidobro, están llegando al grado de solicitarle a los del Seguro Social que le cancelen en contrato a $eic$a, no se sabe si para que se lo den a otra compañía de su preferencia, aunque manejan que es porque les bajó el sueldo de 200 a 160 pesos diarios, y que no les otorgaba seguridad.

Así que hasta que no se están viendo perjudicados en sus intereses, es cuando están saliendo con que esa inestabilidad que padecen, no sólo lo está afectando a ellos, si no también a los afiliados de ese instituto de salud, cuando son los que menos les han importado, por la prepotencia con que se conducen, sobre todo aquellos que cuidan los accesos hospitalarios y las llamadas horas de visita de los enfermos.

Sumado a que lo que también se presta para pensar lo “píor”, es que hayan dejado pasar tanto tiempo en esas condiciones, cuando según esto han sido en perjuicio de 400 trabajadores, como para que de la noche a la mañana o está semana estén saliendo con esas movilizaciones, con todo y que el delegado del IMSS, Miguel Jiménez Llamas, ya ha dado muestras de ser de los que “no se deja curar parado”. Hay que ver.

Presenta “Gober” saludable adelanto…La que volvió a dar muestras de estar a la vanguardia, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al presentar oficialmente la nueva Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV), que es innovador programa que iniciarán en diciembre del 2017, teniendo a la fecha 13 mil 900 infantes registrados, pero el plan es el apuntar a más de 80 mil en el presente 2018. ¡Órale!

Al ser un modelo de avanzada desarrollado por miembros de la Fundación Carlos Slim, al que la gestión de Pavlovich Arellano se está sumando, en lo que es una saludable prueba más de que la Entidad cuenta con los esquemas más actualizados a nivel nacional, con la intención de mejorar la calidad de vida de los sonorenses, como esta vez para llevar al día el monitoreo de esas vacunadas. De ese vuelo.

Pues la nueva “charola” para registrar las vacunas de los menores de cinco años de edad, posee un chip de comunicación de corta distancia, que permitirá almacenar electrónicamente los datos de vacunación, lo que le facilita la lectura de la información al personal de salud, con lo que se agiliza la atención, pero sobre todo se tiene un mejor control y supervisión, que es lo que se busca para mejorar la cobertura.

Lo anterior porque el principal fin es darle un puntual seguimiento a esas inmunizadas, a través de un Padrón Nominal Nacional que ya también están operando con esa tecnología de punta, y no a la antigüita, como todavía se hace en su mayoría, vía brigadas de enfermeras que hacen rastreos de casa por casa, para checar qué niños no han sido protegidos contra las enfermedades más contagiosas y peligrosas. ¡Qué tal!

Si se analiza que la CEV permitirá subir el número de los vacunados a una plataforma y saber exactamente cómo se está en la actualidad, así como qué vacuna falta en cualquier parte de México, para lo cual la Secretaría de Salud sonorense ya cuenta con 373 tabletas electrónicas en 196 centros hospitalarios, para estar checando esos datos e informar a los padres de familia de cómo andan sus hijos.

