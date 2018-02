Sí puedo ser senadora: Olga Sánchez Cordero

La exminitra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, aclaró que sí es elegible a candidata al Senado, pues se encuentra en retiro y no se separó del cargo, por lo que la ley tiene una manifestación expresa que permite su candidatura.

“La ley dice que los ministros en retiro no pueden acceder a un cargo en los primeros dos años después de su retiro”, indicó a Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

Explicó que se filtró una conversación privada y se difundió en algunos medios por lo que salió de ese chat, pero lo que ahí dijo fue en respeto a los electores, porque no puede atreverse a dar por hecho quién ganará una elección.

Sánchez Cordero indicó el artículo 101 constitucional establece que: “”las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados de circuito, juez distrito, Consejo de la Judicatura, o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro…”” no podrán ocupar ningún cargo de elección.

“”Yo estoy en retiro, yo no me separé del cargo, no renuncié, estoy en retiro, me jubilé””, insistió. La exministra así respondió al abogado y jurista, José Luis Soberanes, quien djo que tanto ella como el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia no podrían ser elegibles para ser candidatos al Senado.

Ambos forman parte de la lista de plurinominales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que así lo decidiera el candidato presidencial de esa fuerza política, Andrés Manuel López Obrador.

Soberanes explicó que Sánchez Cordero no puede ser senadora, porque la ley establece que deben haber dejado el cargo 3 años antes y ella salió el 30 de noviembre de 2015.

En cuanto a “Napo”, indicó que tampoco puede ser elegible, ya que no cumple con los requisitos previstos por la Constitución, que estipula que el aspirante no puede tener doble nacionalidad.

Y el líder minero se nacionalizó canadiense en 2014, luego de ocho años de residencia en ese país.

Fuente: SDP noticias