Se oponen peloteros a cambios

Willson Contreras no piensa obedecer las nuevas reglas de Grandes Ligas que buscan acelerar el ritmo de los juegos y que incluyen un límite de seis visitas a la loma.

“Ni siquiera me importa. Si tengo que ir otra vez y pagar el precio por mi equipo, lo haré”, declaró el receptor de los Cachorros.

El comisionado de las Mayores, Rob Manfred, reveló que en caso de que alguien intente acudir al cerrito tras las seis visitas permitidas, el ampáyer le pedirá a ese jugador que regrese a su posición. En caso de no obedecer, podría ser expulsado.

“¿Y si tienes que hablar con el pitcher en un duelo cerrado o de extra innings? No pueden decirnos nada. Es mi equipo. Si me van a multar por visitar la loma por séptima vez, pagaré el precio”, recalcó el venezolano.

Al catcher de Detroit, James McCann, tampoco le agrada la idea.

“Algunos dirán que el hecho de que el receptor visite al pitcher no es gran cosa, pero ¿qué tal si tienes al cerrador en la novena entrada y enfrentas al tercero y cuarto en el orden al bat con hombres en segunda y tercera o las bases llenas? ¿No puedes hablar con él?”, cuestionó McCann.