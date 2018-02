Revela Karla Souza abuso sexual

La actriz, de 32 años, relató que al inicio de su carrera trabajó en dicho proyecto que requirió que se hospedara por un mes en una locación, y fue allí donde se dieron los abusos

Karla Souza denunció que un productor la manipuló, condicionando sus escenas en una serie, para abusar sexualmente de ella.

La actriz, de 32 años, relató a Carmen Aristegui, que al inicio de su carrera trabajó en dicho proyecto que requirió que se hospedara por un mes en una locación, y fue allí donde se dieron los abusos.

Aunque no dio a conocer el nombre del conductor, dijo: “es una persona muy carismática, es una persona que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo. Sin embargo yo llego a este set, que es una locación. Vamos a filmar ahí un mes y, de casualidad, me llevan a un hotel… y todos los actores se están quedando en otro hotel.

“Y yo pregunto: ‘ah, ¿y quién más está en este hotel?’ y (me dicen): ‘no, pues nada más son tú y el director’. Y yo, ingenuamente, dije: ‘ah, me tocó el hotel bonito. Qué lindos’. Digo, no tenía yo nombre, no tenía yo porque estarme quedando en el hotel de…¿sabes?”

Posteriormente, relató, el productor que se hospedaba en el mismo lugar que ella comenzó a hacerle visitas por la madrugada.

“Y de repente sucede que a las dos de la mañana esta persona siente que tiene que venirme a tocar a la puerta de mi hotel, de mi cuarto, a decirme que… es que acaba de pensar en algo de la escena, que tiene que platicar conmigo, que porque está muerto, que porque viene de estar fumando todo el día…

“Que necesita hablar conmigo para ver qué pensaba yo de la escena. Esto es a las dos de la mañana. No es apropiado, no es para nada algo que debió haber sucedido”, contó.

La actriz denunció que el productor comenzó a coquetearle durante estas visitas y que, cuando ella lo rechazaba, la humillaba en al día siguiente en el set.

“Y para esto empieza a haber un acercamiento físico. Un coqueteo donde siento yo que no tengo la opción de rechazarlo. Te explico, porque cada vez que yo de cierta manera… y esto sucedió no sólo una noche. Llegaba a pasar varias noches, y en la noche en la que yo decidía no abrirle la puerta, al día siguiente, en la filmación, me la cobraba.

“Decidía no filmar mi escena, se tomaba dos segundos y ‘ya, ya quedó’. De repente me empezaba a humillar enfrente de los demás. Y esto era su control sicológico. Y al mismo tiempo era encantador… al mismo tiempo cuando yo sí le abría la puerta se portaba súper increíble conmigo”, explicó.

Tras sufrir acoso, la intérprete, que ha participado en cintas como “Nosotros los Nobles” y “¿Qué Culpa Tiene el Niño?”, afirmó que fue violada.

“Después de un mes y cacho, después de estar teniendo este abuso total, de su poder. Acabé cediendo, de cierta manera, a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara.

“Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó. Es que me cuesta, la verdad, decir eso”, sentenció.

La asesoran

Souza dijo que al inicio no logró entender que era una violación, pero que tras ser asesorada comprendió que el productor había abusado de su poder para convencerla y se había aprovechado de que ella era vulnerable, ya que no vivía ya con sus papás y en el elenco no había muchas mujeres.

La actriz declaró que contándole su historia a una de las asistentes del productor se dio cuenta de que había a más mujeres a las que éste intimidaba y les hacía lo mismo.

“Y en ese momento yo digo: ‘basta ya’. Y ya no le abro la puerta del hotel y decido yo, a lo que él pensaba que era una relación, ya decido yo decir: ‘Ya, hasta aquí, ya no más’. Y en ese momento me corre de la serie, ya no regresa mi personaje, mi personaje ya no está”.

Sin embargo, los superiores del productor, según Souza, regresaron su personaje.

“Como nadie se entera el por qué, y mi personaje tenía mucho éxito, me piden que me regrese, a pesar de él. Ya de más arriba me regresan a la serie y ahí es donde, enfrente de todo el elenco, empieza a haber una humillación de ‘oye, en esta escena te tienes que quitar la camisa, se te tiene que ver la espalda’

“Y ahí ya tenía yo más poder en mi carrera, yo ya tenía más entendimiento, más educación, y (digo) ‘no me voy a quitar la camisa’ y él ‘ah… ¡pues qué fresa! ¡ahora no!’”, contó.

La actriz dijo que no denunció esto en su tiempo por miedo a perder su trabajo y por desconocimiento a su derecho de hablarlo.