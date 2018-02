Realiza Issste Feria de la Salud en SNTE 28

Con el lema “El derecho a la salud no tiene género” se puso en marcha el programa que contempla desde detección de cáncer de próstata hasta relacionados con la salud mental

Con el lema “Febrero, Mes de la Salud del Hombre; el Derecho a la Salud no tiene género”, el Delegado del Issste en Sonora, Francisco Javier Vázquez Ramírez, puso en marcha la Feria de la Salud 2018 en la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Acompañado por el Secretario General del gremio, Francisco Javier Duarte Flores, afirmó que estas acciones forman parte de la Campaña Nacional que emprendió el Issste denominada “Febrero, Mes de la Salud del Hombre”, la cual tiene como objetivo promover la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de próstata y testicular, así como las relacionadas con la salud mental.

Vázquez Ramírez, reconoció el interés que ha mostrado la dirigencia magisterial en impulsar programas relacionados con la prevención de la salud de sus agremiados y recordó que el primer evento como Secretario General del SNTE de Duarte Flores, fue en el Hospital General “Fernando Ocaranza”.

Asimismo, aseguró que estas acciones, sus resultados y el gran apoyo que ha tenido esta Campaña, los dará a conocer a nivel nacional al Director General del Issste, Florentino Castro López.

Recordó que actualmente en México, el instituto atiende 13.1 millones de derechohabientes y de ellos 242 mil 883 son de Sonora; “De esta cantidad, 106 mil 084 son hombres, lo que representa el 43.76 por ciento, de ellos, poco más de 39 mil tienen 40 años o más”.

Agregó, que se ha detectado que la mortalidad por cáncer de próstata en la Institución es 356.7 por ciento mayor a la ocasionada por cáncer cervicouterino y 93.6 por ciento más que el cáncer de mama. “De las 516 mil 525 consultas que otorgó la institución en la Entidad el año paso, sólo el 36.5 por ciento fueron de hombres”.

Dijo que en lo que resta del presente mes, el Issste dará mayor difusión a la detección y prevención de cáncer de próstata y testicular, sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, así como enfermedades emocionales ligadas a las adicciones como tabaquismo, alcoholismo y otras drogas, además de la promoción de la salud bucal y la salud en general.

“La realidad es que los hombres también desarrollan enfermedades graves, algunas exclusivas de su género como el cáncer de próstata y testicular y otras como las del corazón, neumonía y sida, que los afectan en porcentajes muchísimo mayores que el de las mujeres”.

Las principales causas de muerte en Sonora son las del corazón, tumores malignos en tráquea, bronquios, pulmón y próstata; diabetes y los accidentes viales. “Culturalmente los hombres para evadir el cuidado de su salud utilizan frases como “Pedir ayuda es un signo de debilidad”, “Yo no necesito eso”, “Tonterías, a mí no me pasa nada”, “Los hombres somos fuertes, no necesitamos de nadie”, “Después me cuido, ahorita estoy bien” y “No tengo tiempo”.”