Nadia dice la razón por la que no formó parte del reencuentro de La Academia

Nadia, ex integrante de La primera Generación de la Academia, actualmente es la conductora junto, al también ex Académico de la Cuarta Generación del mismo reality, Alan Fernando, del programa ‘Vive +’ que está al aire por TV Azteca todos los sábados a las 6:30 de la tarde, el cual cuenta historias de vida y a su vez especialistas brindan ayuda a toda persona que la necesiten.

“‘Vive +’ es un programa que ofrece esperanza, que te ofrece un buen momento, un buen rato, hoy muchos de los programas que vemos te deprimen, este te ayuda por si pasa por un momento difícil””, dijo Alan en entrevista con SDPnoticias.

Nadia se dijo muy feliz por la paciencia que le han tenido durante las grabaciones del programa, confesando que se ha apoyado en su compañero para la conducción debido a que tiene más experiencia en el tema.

Por otra parte, nuestro equipo no perdió la oportunidad de preguntar el por qué no formó parte del reencuentro de la Primera Generación de la Academia el año pasado, a lo que en tono de broma confesó: ‘no le llegaron al precio’.

“”La verdad, ‘No me llegaron al precio’, no la verdad es que si hubo un buen trato en cuanto a dinero, si estaba padre el asunto, y a mis compañeros también los quiero mucho, pero la verdad es que cada vez que lo pensaba me daba una angustia horrible, no se si es un rollo psicólogico o me daba una especie de flash back, pero solo de imaginarme que yo estaría ahí.. era como de no puedo, no puedo en serio””, dijo confundida.

Fuente: SDP noticias