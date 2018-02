“Me violó”: Una actriz mexicana narra cómo fue presuntamente abusada por un director

La actriz y modelo mexicana Karla Souza contó que fue abusada sexualmente por un director de cine, aunque no quiso revelar su identidad.

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la artista narró que fue víctima del hombre, a quien describió como “una persona muy carismática, que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo”.

El episodio empezó, de acuerdo con la narración de la actriz, cuando la producción decidió alojarla a ella en el mismo hotel del director y no con el resto del elenco. Una noche, a las 2:00 de la mañana, su agresor tocó a la puerta de su habitación y ella le abrió porque supuestamente él quería comentarle algo sobre cambios de guión y nuevas ideas.

La situación “llegó a pasar varias noches” durante ese mes de grabación, y cuando ella no le quería abrir la puerta, él se “la cobraba” al día siguiente en el plató: “Me empezaba a humillar frente a los demás”.

Según contó Souza, el director la acosó durante todo el rodaje, al punto que terminó cediendo a sus deseos: “Dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las instancias, me agredió violentamente y me violó”.

La entrevista forma parte de una serie de programas realizados por Aristegui sobre el movimiento de mujeres del mundo del espectáculo que han denunciado acoso y abuso sexual.

Fuente: actualidad.rt