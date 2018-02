Fernando Del Solar se encuentra en conversaciones para ser conductor de Hoy

Fernando Del Solar fue uno de los invitados de Saga Live, el programa de Adela Micha, donde promocionó su libro “Arriba los corazones”.

El impreso habla de cómo salir adelante cuando parece que todo está perdido. Por supuesto, toca el tema de la salud del conductor argentino.

Como era de esperarse, Adela Micha no perdió la oportunidad de preguntar si será el nuevo conductor del matutino Hoy, el cual quedará a cargo de Magda Rodríguez a partir del 12 de marzo.

“Puede ser, puede ser. No tengo nada firmado todavía, por favor. Estamos en pláticas, sí tengo ganas, sí hablé con la productora…Hemos trabajado juntos, hemos hecho cosas juntos. No sé, probablemente sí, me encantaría”, dijo Del Solar sin dar una respuesta definitiva.

Fuente: SDP noticias