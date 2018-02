Son Rayadas las superlíderes

Las Rayadas se llevaron el Clásico Regio Femenil y con ello el superliderato de la Liga, al imponerse 2-0 a Tigres, ante 13 mil 506 aficionados en el Estadio Universitario.

Daniela Solís y Valeria Valdez marcaron los goles con los que el Monterrey llegó a 18 puntos para tomar también la cima del Grupo 2, al dejar a las felinas con 15 unidades.

Tigres Femenil nunca había perdido un partido como local, pues llevaba 10 triunfos entre Liga y Liguilla.

Las pupilas de Héctor “Tito” Becerra, jugador campeón con Rayados en 1986, abrieron el marcador al minuto 8, cuando Diana Evangelista desbordó por izquierda y centró para Solís, quien empujó el balón a la portería.

Al 40′, Valeria Valdez metió un golazo desde afuera del área, que venció a Ana Gabriela Paz, portera felina.

El juego fue muy parejo y en su primera mitad se repartieron el dominio.

En las tribunas, aunque había mayoría de afición Tigres, hubo muchos seguidores de las Rayadas, y se notó su presencia cuando festejaron los goles o acciones destacadas.

El jugador francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, acudió a presenciar el partido y no pasó desapercibido.

En la misma primera mitad Tigres tuvo para anotar con jugadas de Belén Cruz, Nayeli Rangel y Lizbeth Ovalle, quien al 22′ cayó dentro del área, aparentemente derribada por una Rayada, pero no se marcó penal.

Los primeros minutos de la segunda mitad, Tigres se fue con todo al frente, y dos centros peligrosos no fueron conectados.

Sin embargo, Dinora Garza tuvo dos de gol para Rayadas al 58′ y al 60′.

La cuenta de los Clásicos Regios de mujeres queda ahora con tres triunfos para Tigres y dos para Rayadas, que sin embargo dominan 2-1 en los de Liga.

El próximo lunes Rayadas visitan al León y Tigres recibe al Necaxa.