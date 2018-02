Se borrará el 95% de los tatuajes del rostro

La obsesión de tatuarse la piel al parecer se le ha quitado a Lidia Reyes, la mujer más tatuada de Europa, pues se quitará un 95% de los dibujos que decoran su rostro.

La razón que llevó a Lidia, de 32 años, a decirle adiós al arte que tiene en su cara es que, según ella, ya no se ve igual que antes en el espejo.

La mujer, que quería conseguir el Récord Guiness al ser la más tatuada del mundo, ahora busca quitarse, por el momento, algunos de estos tatuajes.

‘Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me he cansado, no porque no me gusten o me vea fea, a mí me encantan los tatuajes de la cara,’, dijo al señalar que le falta ver su rostro de antes.

Tras esto, Lidia se somete a un tratamiento láser facial que, de acuerdo con ella, duele más que hacerse los mismos tatuajes.

Esta declaraciones la dio Lidia a través de su canal de You Tube.

Contó a sus seguidores que no se los va a quitar todos, solo se va a quitar un 95% de los tatuajes de la cara y luego se hará alguno nuevo incluso. ‘Me he cansado de verme tan llena’, puntualizó Lidia.

DETALLES

Lidia, primero fue la mujer más tatuada de España, y luego del continente europeo. Ella quería conseguir el Récord Guiness.

La española se quitará un 95% de los dibujos que tiene en su rostro.

Tiene casi todo el cuerpo tatuado.

Fuente: elsiglo