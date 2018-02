Dime cuándo es tu evento, y te diré cómo bajar la pancita

A todas nos ha pasado una situación semejante: En 6 meses son los quince años de tu sobrina favorita, en 2 está el plan de ir a la playa con tus amigas y la próxima semana tienes una cita con un muuuy buen posible ligue. ¿Qué hago para bajar la pancita?

¡No te preocupes! Aquí te damos un plan para tener un vientre planito en todos tus eventos. Sólo que tienes que iniciar ya.

Los XV años soñados: plan de 6 meses para bajar de peso

Es el momento perfecto para vestirte entallada y con ese escote que se te ve de maravilla. ¡Qué importa si ese día comes todo lo que te pongan enfrente! Igual te verás hermosa porque tienes un trabajo de 6 meses que habrá valido la pena.

Lo primero que debes hacer es plantearte un objetivo y motivarte para ello. ¿Cuántos kilos quieres perder? Lo sano es bajar un kilo por mes, así que tienes el tiempo suficiente para liberarte de, por lo menos, 6 kilitos de panza.

¡Cierra un poco la boca! Somos antojadizas pero imagina lo espectacular, fabulosa e increíblemente hermosa que te verás ese día. Inicia una dieta baja en calorías (prueba este menú).

Elimina todos los alimentos procesados e incorpora fruta, verdura, proteínas magras y grasas buenas (nueces, frutos secos, aceite de oliva).

Haz deporte, al menos 3 veces a la semana. Una hora al día te ayudará a quemar esa grasita. Te recomendamos los entrenamientos por HIIT, ejercicios isométricos con planchas estáticas, abdominales o crunch y obviamente cardio (los burpees son sumamente efectivos) o el deporte que más te guste como la natación por ejemplo. .

Motívate, todos los días ve apuntando tus progresos, verás que te irás acercando cada vez más a lo que te propusiste.

¡Voy a la playa en 2 meses!

Tienes menos tiempo para bajar las llantitas, pero ¡tú puedes! Necesitas una dieta un poco más estricta. Consume ensaladas y verduras crudas a voluntad, tooodas las que quieras para saciar el apetito.

Reduce al máximo el azúcar y las grasas (si tienes un antojito de vez en cuando, no te apures, cómetelo sin remordimiento y vuelve a empezar de inmediato).

Toma agua, jugos depurativos e integra esta dieta baja en calorías. Hay varios trucos matutitos que te ayudarán, por ejemplo,beber tés, tomar agua tibia en ayunas y dormir desnuda para quemar más calorías. No dejes de comer porque eso te hará subir de peso en lugar de bajar.

Nuevamente el ejercicio es fun-da-men-tal. Aquí te dejo una rutina completa para lograr cuerpazo, pero el mejor ejercicio es el que te guste: zumba, box, karate, saltar la cuerda… ¡Lo que quieras!

No olvides beber agua, descansar (está comprobado que no dormir engorda) y no hacer trampa (¡deja de picotear!). Ese bikini se te verá fenomenal, serás la sensación en la playa.

Tengo una semana para ver a ese niño guapo

Una semana parece misión imposible, pero con esfuerzo lograrás verte más linda. La fórmula es muy sencilla, para bajar medio kilo necesitas quemar 4000 calorías, así que necesitas una dieta estricta y más de actividad física.

Hay dietas, alimentos quema grasa y sopas reductoras que te servirán mucho para la urgencia, sólo recuerda que la mayoría son muy restrictivas y no es sano hacerlas por más de 3 a 5 días. Hay algunas más que en verdad ponen en peligro tu vida, así que cuidado.

Seguramente lograrás bajar la pancita, pero aunque bajes 10 kilos, lo principal es que tengas confianza y actitud. La forma cómo te sientes se refleja en tu cuerpo, así que créete que eres una mujer sexy, hermosa y poderosa, verás que cuando te reprogrames bajarás solita, sin esfuerzo, tal vez ni te des cuenta porque te sentirás feliz. ¡Inténtalo!

Fuente: Salud 180