Tienen atletas destacada actuación en Olimpiada Estatal

En la que fue la tercera y última jornada de acciones los atletas hermosillenses ganaron seis sitios de honor por cuatro de Nogales

En la última jornada de la Olimpiada Estatal de Atletismo los competidores de Hermosillo y Nogales fueron los que mandaron en la pista y campo del estadio “Héroe de Nacozari”.

Por el lado capitalino las actuaciones las comandó Julio Díaz con su segundo cetro estatal al terminar como campeón en los 800 metros Sub 21 gracias a registro de 1:52’16, mientras que la nogalense April León fue la mejor en esa misma distancia y categoría tras detener el crono en 2:24’23. Ambos medallistas nacionales dejaron en claro su calidad.

En total los atletas de Hermosillo consiguieron seis sitios de honor por cuatro de los fronterizos en el día final del certamen, mientras que Caborca y Agua Prieta sumaron tres cada uno.

Los otros primeros lugares hermosillenses resultaron de Felipe Gurrola (400 con vallas Sub 21 con 57:58), Emanuel Mejía (400 con vallas Sub 18 con 56:79), Salma Galaz (400 con vallas Sub 18 con 1:10’60), Christian Valdez (800 planos Sub 16 con 2:08’11) y Silvia Duarte (heptatlón Sub 18 con 3,702 puntos).

Además Nogales acaparó tres campeones estatales en lanzamientos por Jaqueline Lugo (disco Sub 21 con 32.71 metros), Dairy Quintero (disco Sub 18 con 33.34) y Luis Lucero (bala Sub 21 con 12.23), para contabilizar las cuatro coronas fronterizas.

Del lado de Caborca los tres monarcas estatales resultaron Emily Félix (salto de altura Sub 18 con 1.50 metros), Fernando Jacobi (heptatlón Sub 21 con 3,887 puntos) y Ricardo Badillo (decatlón Sub 21 con 4,399).

A su vez Agua Prieta alzó la terna de gallardetes debido a primeros lugares en las modalidades de saltos con Bryan Domínguez (altura Sub 18 con 1.79 metros), Joselyn Coronado (altura Sub 16 con 1.50) y Jorge Boneo (longitud Sub 16 con 6.18).