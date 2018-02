Siguen fallas en transporte de personal

“A pique” otro titular de Gobernación

Continúa la “Gober” haciendo alianzas

Que son puro teatro algunos candidatos

Siguen fallas en transporte de personal…Y una vez más afloraron las fallas que hay, en lo que tiene que ver con el servicio público de transporte de personal, al esta vez salir a flote que cualquier mozalbete puede ser chofer, como el que ahora provocara un mortal “accidente”, al volcar un camión que conducía imprudentemente, con un saldo de 15 heridos y dos muertos. De ese pelo.

En esta ocasión ese negligente percance tuvo lugar en la rúa que conduce de la zona de los Arrieros, a la Costa de Hermosillo, cuando el aprendiz de operador, de nombre Orlando, de 18 años edad, transportaba a 39 jornaleros o trabajadores del campo, pero al distraerse con el teléfono celular, es que perdió el control de la unidad de pasajeros, para terminar volcado y con ese trágico resultado. ¡Tómala!

Así que producto de esa negligencia del conductor, es que en el lugar de los hechos perdieran la vida Jesús Bernardo Moroyoqui Urbalejo, originario de Etchojoa, quien salió proyectado del vehículo; así como Constantino García Aguamea, de 52 años, residente de Lomas de Choropo, quien quedó en el interior de ese viejo transporte de pasaje, propiedad de Transportes Privados de Guaymas. ¡Ñácas!

Es por ese motivo que no arribaran a su destino, después de salir de las plantas camaroneras, ya que al desplazarse de Oriente a Poniente, y llegar al kilómetro 71, es cuando se salió de la carretera, para terminar de lado, de ahí el porque ahora los operadores de esa compañía transporteril tendrán que pagar las consecuencias de contratar a conductores sin experiencia y mucho menos conciencia. ¡Pácatelas!

Ahí es donde también surge ¡el peeeero! para las autoridades de ese ámbito, como sería el caso del director del Autotransporte en el Estado, Carlos Morales Buelna, por suponerse que para desempeñarse como operador de esa actividad, como es la de llevar y traer empleados a sus centros de trabajo, debe cumplirse con ciertos requisitos, que no precisamente son el sólo ser mayores de edad. ¿Qué no?

Al intuirse que por la responsabilidad que implica el transportar personas, es que deberían cubrir un cierto perfil, pero al parecer eso sólo es en teoría, porque en la práctica nuevamente volvió a evidenciarse que hasta a un chamaco ponen al frente del volante, aún y cuando todavía están en proceso de madurez, como por enésima ocasión se exhibiera, y para prueba está esa nueva tragedia. Así la irresponsabilidad.

Y es que para más señas de esas irregularidades no hay que ir muy lejos, porque aún siguen sin detener al también prófugo cafre de la empresa Transportes Favela´s, que semanas atrás arrollara y matara a dos mujeres en la colonia El Sahuaro, cuando intentaban cruzar la calle, al bajarse de un ruletero, eso porque el identificado como ex policía municipal, contaba con antecedentes que no lo hacían apto para pilotear.

Sin embargo lo que es hasta ahora y a pesar de ese último mortal suceso carretero, lo que es Morales Buelna, simplemente ha hecho como que la Virgen le habla, por hasta el momento no haber emitido declaración alguna, con todo y que en el papel es la instancia reguladora, a no ser y que estén investigando, lo que todavía está por verse, de ahí que hay que darle el beneficio de la duda. ¿Será?

“A pique” otro titular de Gobernación…En lo que fuera la noticia nacional del fin de semana, quien quedó comprobado que tiene más vidas que un gato, es Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación; así como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al sobrevivir al desplome del helicóptero en que viajaban, antes de que aterrizara en Oaxaca, después de que el piloto se descontrolara.

Eso si toma en cuenta que ese extraño y para algunos sospechoso helicopterazo, provocó ¡trece muertes!, entre ellos tres menos, así como 15 lesionados, al caer sobre varios autos, cuando se trasladaban a la localidad de Pinotepa Nacional, para evaluar los daños causados por el sismo del pasado viernes, que tuviera su epicentro en esa zona, de ahí que Alfonso y Alejandro vivieran para contarlo. ¡Vóitelas!

Porque no obstante y que el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, asumiera el error de ese “sospechudo” hecho y saliera con que el polvo que levantara el Black Hawk UH-60 al intentar bajar de noche, es lo que desorientó al que lo operaba, la verdad que es una versión que a nadie convence, por considerarse que están preparados para realizar esas maniobras. ¡Zaz!

No obstante y por más disculpas que de Salvador, es obvio que no va salvar de la quema al Ejército, como tampoco le devolverá la vida a los fallecidos, y menos hará que desaparezca el temor en Navarrete y Murat, cuyo primero por poco y se convierte en otro titular de Gobernación que muere en un accidente aéreo, como ocurriera en el 2008 con Juan Camilo Mouriño, al estrellarse en la Ciudad de México.

Luego entonces ese aparato militar que se fuera a pique, sí que causó más víctimas que ni el mismo temblor, que no generó ninguna, de ahí el porque muy seguramente que ya debieron haberse abocado a darle una checada a todos esos vehículos oficiales, incluidos los usados por los gobernadores, en lo que no se cree que Sonora haya sido la excepción, en aras de prevenir para después no lamentar. ¡Ups!

Continúa “Gober” haciendo alianzas…Quien sigue confirmando su política de construir más puentes, que ni un ingeniero, pero en esta ocasión de tipo económico, es la “Gober” Claudia Pavlovich, luego de que en el marco de clausura del foro Álamos Alliance, celebrado en Álamos, resaltara que el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada, generan proyectos que atraen inversiones. ¡Órale!

Ya que ante más de medio centenar de analistas y expertos de la economía nacional e internacional, reunidos en la 25 edición de esa cumbre, ahí Pavlovivh Arellano expuso ser una convencida de que al hoy en día vivirse en un mundo globalizado, deben trabajar juntos con un mismo objetivo empresarios, el ente gubernamental y sector académico, con miras a enfrentar los retos del siglo XXI en todos los terrenos.

Es por eso que la Ejecutiva destacara, que la estrategia debe ser la de sumar esfuerzos y fortalezas, como Sonora ya lo está haciendo al cristalizar la unión con Arizona, a través de la llamada Megarregión, para como una sola lograr más beneficios, de ahí que valorara que foros como el de Álamos Alliance, aportan nuevas prácticas y políticas, que al ponerlas en marcha se obtienen efectos positivos. De ese vuelo.

Ciertamente que la gobernadora tuvo de que presumir ante personajes del calibre de un Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; o un Carlos Hurtado López, director Alterno del Fondo Monetario Internacional; e igual a un Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda en México; así como Arnold Harberger, profesor de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, entre otros. ¡Qué tal!

Sobre todo cuando la Mandataria hizo un corte de caja de lo hecho hasta ahora en esa materia, al apuntalar que con todo y los tiempos difíciles que le han tocado, pero en sus dos años de gestión han generado más de 52 mil empleos, con una tasa de desempleo de 3.7% para 2017, la más baja de la última década; producto de inversiones nuevas por un monto de 4 mil 274 millones de dólares. Así el dato.

Y para quien dude el como Claudia le ha seguido apostando a esa rama, ahí tienen que el fin de semana también se reuniera en la Ciudad de México con el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, para crear esquemas de tipo regulatorio que permitan más productividad, dinamismo económico y redunden en más y mejores plazas laborales.

Son puro teatro algunos candidatos…Por si quedaban dudas de que la política siempre ha sido puro ¡circo, maroma y teatro!, pero hoy en día más que nunca, ahí tienen que a la que ahora acaban de destapar como candidata a una diputación por las siglas del Partido Nueva Alianza (PANAL), es a María Elena Saldaña, mejor conocida en el mundo artístico de la comedia como “La Güereja”. Ni más ni menos.

Con lo que se sigue evidenciando que a ese punto ya se le ha perdido la “respetación” al electorado, con la postulación de personajes que no tienen el nivel ni la preparación para contender por esos cargos de elección, como ahora es con el caso de “La Güereja”, que hablando en términos cómicos, sí que no tiene la estatura, pero polaca, para aspirar a vivir de levantar el dedo en una curul del Congreso de Morelos.

Toda vez que lo que es dicha la actriz, que aspira a ser diputada por el II distrito con sede en Jiutepec, se está sumando a una nueva lista negra de famosos, que en los próximos comicios quieren entrar a la nómina pública, como es también el actor, Eduardo Capetillo, quien buscaría la alcaldía de Ocoyoacac, Estado de México; al igual que la cantante Rocío Banquells, que igual pretende ser legisladora. ¡Ajá!

Y es que después de que la ex estrella de la farándula, Carmen Salinas, se lanzara a ese ruedo de la grilla por el PRI y se convirtiera en congresista por “dedazo”, ahora sí que todos ¡quelen! un “hue$o” de e$o$, y para no ir muy lejos ya a nivel local también se destapó por el Partido del Trabajo (PT) la ex reina de belleza, Angélica Rendón, aún y cuando tampoco tienen los más mínimos merecimientos para eso.

En esos términos ya está la degradación de esa actividad proselitista, por como ya están nominando de todo, sin importar la capacidad y experiencia, al sólo estarse fijando en que sean “famosos”. ¡Palos!

