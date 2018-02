Se lleva Del Toro el Bafta

El mexicano logró la “máscara” a Mejor Director por “La Forma del Agua”, que también se agenció el premio a Mejor Producción de Diseño y Mejor Música

Guillermo del Toro ganó la ‘máscara’ a Mejor Director en los premios británicos Bafta, celebrados el domingo en Londres, por su película “La Forma del Agua”.

Al recoger la máscara de bronce en la sala de espectáculos Royal Albert Hall, Del Toro señaló que para él la figura más importante del legado inglés es la autora de la novela “Frankenstein”, Mary Shelley, nacida en 1797.

“Ella dio voz a los sin voz y me enseñó que para hablar de monstruos hay que fabricar los monstruos uno mismo”, manifestó Del Toro.

“Gracias a la Academia por todo el apoyo brindado. La cultura inglesa me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo importante que han sido en mi carrera”, aseguró el mexicano con la ‘máscara’ en mano, recibida de manos de Patrick Stewart y Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del Toro, tras el conquistado en 2007 en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa por “El laberinto del fauno”.

Con este premio Del Toro se posiciona como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada en los premios Óscar, ya que también ganó Mejor Director en los Globos de Oro.

En la misma ceremonia, La Forma del Agua fue premiada con los reconocimientos a Mejor Producción de Diseño y Mejor Música.

La producción de diseño estuvo a cargo de Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau y la música es de Alexander Desplat, quien también consiguió el Globo de Oro en la misma categoría por su trabajo en La Forma del Agua.

La cinta de Del Toro tiene ya decenas de premios alrededor del mundo y es la película con más nominaciones en los premios Óscar, suma 13.

Y la Mejor Película fue… Three Billboards

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, el filme de Martin McDonagh, fue galardonado hoy, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, con el Bafta a la Mejor Película.

La cinta fue la triunfadora de la noche al hacerse con cinco premios: Mejor Película, Película Británica, Actriz (Frances McDormand, actor secundario (Sam Rockwell) y guión original para McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre (McDormand) que alquila tres vallas de anuncios para llamar la atención sobre el crimen sin resolver del que su hija fue víctima.