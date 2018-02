Siguen Cruz Azul sin ganar en casa

Cruz Azul vive un infierno en el Estadio Azul, justo en el último torneo que disputa en este inmueble.

La Máquina dejó ir el triunfo al 85′ con un gol de Francisco Acuña para igualar 1-1 con el Puebla, en cotejo por la Jornada 8 del Clausura 2018.

Por eso los abucheos al equipo y los gritos de una parte de la afición pidiendo la salida del técnico celeste Pedro Caixinha.

¡Fuera Caixinha, fuera Caixinha! se escuchó en un sector de la tribuna detrás de la banca local, a donde llovieron vasos con líquido al silbatazo final.

Parecía que el conjunto cementero terminaba con la racha sin triunfos, pero ya ligó 6 duelos sin ganar en la Liga MX, además de hilvanar cinco cotejos sin victoria como local, el primero en Cuartos del torneo pasado.

Con un gol de Julio César Domínguez, al 33′, La Máquina vencía 1-0 al Puebla y dejaba en 328 minutos su racha sin marcar en el Estadio Azul.

No fue la gran exhibición celeste, pero al menos supo aprovechar un balón parado por derecha que “El Cata” remató de cabeza para ligar 2 cotejos con gol.

En el primer tiempo la posesión fue para el conjunto cementero, pues apenas al 6′, Felipe Mora ya había reventado el travesaño con una chilena y al 36′, Martín Cauteruccio remató débilmente un centro de Édgar Méndez.

Pero eso fue todo, pues para el complemento despertó La Franja, más porque Pedro Caixinha le abrió la puerta al rival, al sacar al contención Rafael Baca para darle minutos al refuerzo Walter Montoya, quien otra vez pasó de noche.

Montoya no supo ayudar en la recuperación a Francisco Silva y no se hizo del esférico para ir al ataque, por lo que los camoteros comenzaron a tocar el arco rival.

Fue hasta el 85′ cuando Acuña empujó sin marca un centro de Omar Fernández, que le ganó el balón a Jesús Corona, quien tuvo una pobre salida para cortar un centro.

Con el empate, Cruz Azul sumó apenas 8 puntos de 24 que ha disputado, y ahora el martes necesita ganarle en casa a Alebrijes de Oaxaca para seguir con vida en la Copa MX.