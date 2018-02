Piden a Ninel no meterse con “padrotes”

Ninel Conde no quiso hablar de su ex pareja, Giovanni Medina, durante el reconocimiento que le dieron en el vigésimo aniversario de Aventurera, pero Carmen Salinas “la puso en su lugar”.

La actriz y cantante declinó mencionar algo sobre las demandas interpuestas contra el padre de su bebé Emmanuel, ya que todo se lo deja a los abogados.

“Qué linda mi niña, que ya me trajo a mi nieto (Emmanuel) para conocerlo. Está hermoso ¡Ay Dios! Ya no se lo sueltes a nadie, hija.

“¡Ya hijita, agarra otra onda! Por más que le doy consejos, no me hace caso. Ya deja de meterte con padrotes, ¡padrotes no!”, le dijo Salinas a Ninel cuando subió al escenario del Auditorio Blackberry la noche del jueves, arrancándole carcajadas a todos los asistentes.

“No Carmelita, ya no lo haré… ya estoy fuera de circulación”, fue la respuesta de la cantante.

“El Bombón Asesino”, quien interpretó dos temas durante el show, convivió por breves instantes con los actores del montaje, como Alexis Ayala, Ernesto Laguardia, Susana González y Rafael Inclán.

Asimismo, dijo que se siente muy bien con la figura que ha presumido en redes, la cual asegura es producto del apoyo de su nutrióloga, quien le hizo modificar sus hábitos alimenticios.

“Hay que comer cada tres horas. El desayuno es súper importante y no dejar de comer para acelerar el metabolismo… ¡yo me siento súper bien!

“He aprendió a comer mejor y me siento mejor. Estoy trabajando mucho y a dieta. Gracias a Dios hay trabajo. Quisiera dormir toda la tarde y noche, pero no siempre se puede”.

Su tratamiento consiste en no excederse con proteína, eliminar carbohidratos y procurar variar los alimentos de la forma más sana posible.

“Yo tenía satanizadas las frutas, por el azúcar, y me di cuenta que no, que son muy sanas y nutritivas.

“Como proteína, pero una porción del tamaño del puño de la mano. No por comerme un filetote de pescado voy a hacer músculo. Hay que ser proporcionados. Estoy haciéndolo todo bien y me siento muy bien”.