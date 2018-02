Novatos quieren brillar en Juego de Estrellas de la NBA

Joel Embiid está emocionado por participar en su primer Juego de Estrellas. Hace un año fue seleccionado al Juego de Novatos, pero ahora no sólo jugará con sus compañeros de primer y segundo año si no que estará en el evento principal en el equipo de Stephen Curry.

“”Es muy especial estar aquí, me llamaron un fiasco los primeros dos años que me perdí, en ese momento me quería rendir, pero he trabajado mucho para estar aquí y sigo lejos de lograr todos mis objetivos, pero estoy emocionado de estar en mi primer All Star”, aseguró tras la práctica del viernes.

El centro de Filadelfia aprovechará la oportunidad y estará en las actividades de todo el fin de semana. Este viernes jugará con los novatos, el sábado participará en el concurso de habilidades y el domingo debutará en el Juego de Estrellas.

“”Me gusta poder estar aquí y ser titular en el Juego de Estrellas. Creí cuando llegué a la NBA que me iba a tomar tiempo llegar a mi mejor momento, porque creía que no era lo suficientemente bueno, pero el año pasado me di cuenta que era de los mejores jugadores de la liga aunque sólo estuve en 31 duelos”, agregó el jugador apodado como ‘El Proceso’.

Embiid jugará al lado de dos de sus compañeros en los Sixers, Dario Saric y Ben Simmons, quien pasó por una situación similar que el centro al perderse su primer año por una lesión.

“”Es increíble, especialmente con ellos aquí, va a ser muy divertido”, comentó Simmons.

MUESTRA CALMA Y LOS DISFRUTA

Kyle Kuzma no tiene presión en su primera participación en el fin de semana del Juego de Estrellas. El novato de los Lakers, quien ha impresionado en sus primeros meses en la NBA, dijo que quiere jugar todo el partido a pesar de que tuvo actividad con los angelinos el jueves.

“”Quiero jugar los 48 minutos. Ah, son 40 minutos de juego, entonces quiero jugar todo el partido. Estoy bien, ayer el coach Luke Walton sólo me metió 14 minutos”, comentó el novato.

Además, se dio tiempo de bromear sobre su relación en redes sociales con su compañero Lonzo Ball y aseguró que es buen rapero.

“”Empezamos a pelearnos por cómo nos vestimos, nuestro estilo, pero somos buenos amigos. Creo que es buen rapero, pero no puedo repetir la letra de su música, no es apto para menores de 13 años”, agregó.