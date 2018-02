‘J Balvin es un hermano para mí’: Anitta

Anitta se ha convertido en un fenómeno musical en su na­tal Brasil. Ahí, ella es una de las mayores representantes del reguetón, pero su objetivo es llevar su talento más allá de las fronteras, por lo que no ha dudado en realizar colabora­ciones musicales con diferen­tes figuras internacionales.

El cantante colombiano Maluma con Sí o no y el DJ y el productor sueco Alesso con Is That For Me han sido dos figuras que han ayudado a la brasileña a abrirse paso en el resto del continente, sin em­bargo ha sido el también co­lombiano J Balvin quien la ha presentado al público de ha­bla hispana con temas como Downtown y Machika.

“J Balvin es un herma­no para mí, porque me ayuda mucho, él siempre está ahí ayudándome para que mi carrera vaya por el cami­no correcto por Latinoaméri­ca. Es un amigo, mi hermano, siempre me pregunta si estoy bien, cómo voy, y eso es algo muy importante para mí y que me permite trabajar muy bien con él””.

“Cuando hice Downtown todo empezó cuando mi tra­ductor le preguntó si le había gustado lo que había cantado de la canción y él respondió: ‘¡por supuesto!’, fue un rega­lo para mí. Ahora la canción es algo muy grande en todas partes”, dijo a Excélsior en entrevista telefónica, desde Sao Paulo, Brasil.

Downtown, tema que es­trenó en noviembre pasado, se ha colocado como uno de los más exitosos de la plata­forma de YouTube sumando más de 139 millones de visitas, lo cual le ha dado una proyec­ción internacional a la voz de la brasileña.

Tras este éxito, Anitta no dudó en volver a colaborar con Balvin, ahora en un tema del colombiano que, desde su lanzamiento hace tres sema­nas, ha logrado más de 70 mi­llones de visitas.

“Machika es un éxito en Brasil, está en el top de la lista, el video también va muy bien y me parece que yo estoy vi­viendo en Latinoamérica el mismo momento que él (J Bal­vin) está viviendo en Brasil””.

“De alguna manera yo es­toy presentándolo en Brasil y él (J Balvin) me está presen­tando en Latinoamérica, es una mezcla no sólo de traba­jo, es una amistad sincera en la que nos preocupamos el uno por el otro, más allá de la relación del trabajo”, agregó la cantante.

Anitta quiere hacer crecer su carrera más allá de Bra­sil, por lo que trabaja en más canciones en español y en in­glés, pero está principalmen­te interesada en poder llevar la cultura de la música urbana aún más lejos

“Es importante aprovechar el momento cuando un país o una cultura se da a conocer en el mundo, como el reguetón que ahora se escucha en todos lados. Es algo muy bueno para los artistas latinos””.

“Estoy trabajando en hacer más canciones en español y en inglés, quiero expandir mi trabajo y llegar mucho más lejos, pero lo quiero hacer bien, no tengo prisa. Quiero que la gente me conozca en español, en inglés y en portugués, por eso estoy enfocada en eso”, concluyó.