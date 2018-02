Empatan Pumas y América 1-1

Pumas apeló a lo que más tiene para rescatar el resultado del Clásico Capitalino.

Después de un medio tiempo gris, las universitarias sacaron la garra y lograron el empate 1-1 ante el América, en la primera igualada entre ambos en la Liga MX Femenil.

América entendió mejor lo que se jugaba. Desde el vestidor salió más motivado y presionó la salida puma que se sacudió con confianza hasta que abusó de ella y por poco le cuesta al 18′, cuando la portera Pamela Gutiérrez quiso dejar atrás a Lucero Cuevas, pero la goleadora le robó el esférico y por poco abrió la cuenta.

Las Águilas manejaron el juego y a medio gas encontraron la puerta dos minutos después del primer aviso. Dayana Cázares, que fue un dolor de cabeza, le dio la vuelta dentro del área a par de defensoras y le puso medio gol a Betzy Cuevas al 20′.

Ni con la desventaja las auriazules apretaron, más por falta de ideas que por presión azulcrema que se echó en su campo buscando la contra, que en repetidas ocasiones le ha funcionado a Leonardo Cuéllar, pero que ahora no le jugó a su favor.

En 60 minutos Pumas no le había pegado a gol, pero se aferró al espacio que le dio América y de un tiro de esquina, las felinas igualaron el marcador con un testarazo de Ana Karen López al 65′.

América vivió sus peores minutos tras el gol pues tuvo que jugar con una menos desde el 60′ por doble amarilla a Jana Gutiérrez.

A partir del empate, el encuentro fue de ida y vuelta, cuya opción más clara fue de la visita con embates de Cázares y Daniela Espinosa que fueron resueltos de forma milagrosa por la zaga.

América quedó a deber y no pudo ganar en la Cantera, pero le bastó para no perder ventaja por las auriazules en la tabla quedándose con 16 unidades por 11 de las del Pedregal.