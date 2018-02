Da “suerte” empate a las Chivas

Una mala ejecución de un penal evitó otra derrota de las Chivas cerca del final del juego contra Pachuca.

El Rebaño rescató al menos un 1-1 ante los Tuzos, con una formación inédita con cuatro modificaciones, una de ellas obligada por una aparente lesión de Jesús Sánchez.

Los tapatíos se vieron otra vez abajo en el marcador cuando mejor jugaban, pero con un penal lograron igualar el cotejo.

Es el primer punto logrado por el Rebaño ante su gente, luego de acumular 3 derrotas en casa en lo que va del torneo.

El cuadro hidalguense mostró una faceta defensiva y jugó al contragolpe, que le funcionó, pues se fue al frente al minuto 71 con un remate de cabeza del chileno Ángelo Sagal.

Un minuto más tarde, Raúl López abrazó a Alan Pulido dentro del área y el silbante decretó como penal para los rojiblancos.

Oswaldo Alanís realizó un cobro excelso al 74′ para poner el 1-1, que provocó respiros de alivio en la banca local.

Luego, al 84′, en una rápida descolgada, Alanís derribó a Sagal en el área y el árbitro marcó otro penal.

El chileno ejecutó con demasiada colocación y lo mandó a la base del poste izquierdo, cuando Rodolfo Cota ya se había vencido al otro lado.

Ahí, la tribuna celebró con algarabía, mientras que en la banca se abrazaban por salvar otra mala noche, mientras en la cancha los rojiblancos se lanzaron con todo en busca de ganar, pero sin éxito.

Matías Almeyda puso a Carlos Cisneros de lateral por la ausencia de Sánchez, quien no estuvo ni en la banca. Gael Sandoval fue titular por Eduardo López, pero realmente mostró poco. Jair Pereira también fue suplente para que Miguel Basulto tomara su lugar, pero el “Abuelo” se quedó corto en la marca en el gol tuzo.

Jesús Godínez jugó los 90 minutos y ofreció un buen juego sirviendo de poste de Alan Pulido, quien mandó un tiro libre al travesaño en la primera parte.

Rodolfo Pizarro volvió a tener otro juego de mucha lucha, pero de poca claridad al frente.

“El proyecto deportivo de @Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en @peladoalmeyda (Matías Almeyda) y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue”, publicó Jorge Vergara en su cuenta de Twitter al final del partido.

El Rebaño no gana desde la Jornada 3, pero por lo menos ya no perdió en la doble jornada.