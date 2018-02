Capturan a cuatro secuestradores

El Gobierno de Veracruz reportó la captura de cuatro presuntos delincuentes, tres de ellos acusados de cometer una serie de secuestros en la zona sur del Estado y uno más de generar violencia en la zona colindante con Puebla.

Tres de los detenidos, que operan para una célula delictiva vinculada a “Zetas Vieja Escuela”, fueron identificados como Luis Enrique Joachín López y de Jairo García Ortiz, capturados durante un operativo donde fue liberada una persona plagiada; y José Manuel Rocher Javier, quien también mantenía en un domicilio a una persona secuestrada.

“Es una muy peligrosa célula delictiva que venía operando en el sur del estado de Veracruz. No se ha desarticulado completamente la célula, se sigue trabajando; pero hemos logrado detener ya a tres personas en la zona sur del estado”, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes tras encabezar una reunión de seguridad del Grupo Coordinación Veracruz.

También informó que fue aprehendido un sujeto a quien identificó como Alberto Montoya Diego, alias “El Montoya” o “El Verde”, que operó con una organización delictiva que él encabezaba en la zona de Martínez de la Torre y la colindancia con el estado de Puebla.

“Operó en Papantla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Teziutlán. Hoy, ya está vinculado a proceso por diversos delitos”, añadió Yunes.

En su informe celebró que la semana del 10 al 16 de febrero la incidencia de delitos de alto impacto se mantuvo a la baja.

“Para dar un dato que permita comparar, en la semana del 13 al 19 de enero, se cometieron 56 delitos de alto impacto. En la semana que evaluamos, que es la semana pasada, del 10 al 16 de febrero, se cometieron 18 delitos de alto impacto. 56 entre el 13 y el 19 de enero, y 18 entre el 10 y el 16 de febrero.

“La Policía Federal presentó también un reporte en relación al tema de seguridad en carreteras, y el reporte refleja una disminución consistente, también, en el robo en carreteras”, manifestó el mandatario.

No obstante, Yunes reconoció que el tema de la seguridad en el estado no es un tema resuelto.

“Reiteramos, no cantamos victoria de ninguna manera, se han presentado hechos delictivos de alto impacto en Coatzacoalcos, por ejemplo, y por ello, tomamos la decisión de que el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, se trasladara a Coatzacoalcos y estuviera personalmente a cargo de los operativos junto con la Policía Naval, que tiene el liderazgo de la operación de seguridad pública en esta zona”, resaltó.

El gobernador también dio a conocer que el Grupo de Coordinación Veracruz trazó un plan preventivo de seguridad para las elecciones extraordinarias que se van a llevar a cabo en tres municipios y que se tomaron acuerdos de cara a los comicios federales y locales que se llevarán a cabo en el mes de julio.