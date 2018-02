Buscan a tres italianos en Jalisco

Tres italianos desaparecieron en Tecalitlán, Jalisco, y habrían sido detenidos por policías locales, por lo que la Fiscalía de Italia inició una investigación y la Cancillería local intervino en el caso.

Los desaparecidos, originarios de Nápoles, fueron identificados como Raffaele Russo, su hijo Antonio y su nieto Vincenzo Cimmino.

Daniele Russo, otro de los hijos de Raffaele, volvió a Italia y pidió la ayuda de las autoridades judiciales locales y de la Cancillería.

Denunció que el primero en desaparecer fue Raffaele, de 60 años, representante comercial de generadores eléctricos de fabricación china, de quien se perdió todo contacto en la tarde del 31 de enero.

Antonio y Vincenzo iniciaron la búsqueda de Raffaele en la zona de Tecalitlán, pero horas después también desaparecieron.

“Yo estaba lejos de la zona, me encontraba en Ciudad Guzmán, así que les pedí a Antonio y Vincenzo que fueran a buscar a nuestro padre”, explicó Daniele.

“Pero, después de una serie de mensajes audio, sus teléfonos resultaron sin señal e inalcanzables”.

En uno de esos mensajes de audio, Antonio avisó que el auto en el que iba con Vincenzo había sido detenido por dos motos y un auto de la Policía mientras estaban en una gasolinera.

Antes de interrumpir todo contacto, el joven alcanzó a avisar que los oficiales los obligaron a seguirlos hacia un lugar desconocido.

“Llamé de inmediato a la comandancia de Policía de Tecalitlán y me dijeron que Antonio y Vincenzo habían sido detenidos, mientras de Raffaele no sabían nada”, aseveró Daniele.

Sin embargo, tras una segunda llamada, los oficiales desmintieron la versión inicial y negaron la detención de los dos jóvenes italianos.

La Fiscalía de Roma abrió ayer una investigación oficial que en las próximas horas será canalizada a las autoridades mexicanas.

Como Fiscal a cargo del caso fue designado al subprocurador Sergio Colaiocco y, según las primeras informaciones, ya estaría en contacto con la Embajada de Italia en México para investigar el caso.