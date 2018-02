‘Aventurera’ celebra dos décadas

El tiempo es implacable, por lo que con movimientos más lentos y a veces auxiliándose de un bastón, Carmen Salinas sigue al frente de la puesta en escena Aventurera, que lle­va 20 años en cartelera; dos décadas en las que nunca ha faltado pese al fallecimiento de familiares y problemas de salud.

Por ello, la noche del miér­coles, rodeada de su fami­lia, que subió a acompañarla en el escenario del Audito­rio Blackberry, la actriz, de 84 años, recibió un homenaje, en el que Juan Osorio y Gerardo Quiroz, productores de esta nueva temporada, le dieron una placa conmemorativa, con la imagen de su hijo Pe­dro Plascencia y con la músi­ca que compuso para diversas producciones televisivas, que al escucharlas, le provocó lágrimas.

“Están mis hijos, mis so­brinos, esto no me lo espera­ba, 20 años de Aventurera, el 28 de octubre de 1997 debuté con esta obra y efectivamen­te no he faltado un día a tra­bajar, por ejemplo, sepulté a mi hermana Esthercita a las cinco de la tarde y a las siete ya estaba aquí en Aventurera, no he descansado en ninguna ocasión”, compartió la actriz mientras el público rompió en aplausos y gritos.

Raymundo Collins Flores, director general del Instituto de Vivienda, INVI, fue el en­cargado de leer un mensaje de los productores a Salinas.

Después de este homena­je, la actriz aseguró a los me­dios de comunicación que el público no viene a verla a ella, sino a toda la compañía.

“Llegar a esos 20 años no es fácil y seguir más adelante hasta que Dios me lo permi­ta, es lo que quiero. La gente viene a ver a todos mis com­pañeros, vienen por Susana González que le hicieron ves­tuario nuevo, por Mauricio Is­las, Ernesto Laguardia, Rafael Inclán, por todos”, dijo.

“Cuando escuché la mú­sica de mi hijo, la que hizo para Cuna de lobos, Más allá del puente y otras telenove­las, el disco que le hice cuan­do cumplió un año de muerto, fue muy emotivo, nunca me esperé esto de Osorio y Quiroz y mucho menos que haya ve­nido Raquel Olmedo”, expresó emocionada.

Susana González, protago­nista de esta temporada, dijo sentirse honrada por estar en esta celebración.

“Me siento privilegiada de poder encarnar a Elena Te­jero, ya tengo un año en este rol y celebrar 20 de esta obra que ha hecho feliz a tantas personas es increíble. Es un personaje que era una asig­natura pendiente, desde que vi a Edith González sabía que quería este papel y la vida es sabia, te llega cuando tiene que ser”, comentó un tanto afónica.

Como parte de los feste­jos de estos 20 años, algunas aventureras recibirán un ho­menaje y participarán con un número especial.

En la segunda función de esa noche, tocó el turno a Maribel Guardia presentar su versión de Elena Tejero.

“Es muy emocionan­te porque estuve dos años en Aventurera, la experien­cia del teatro es muy mágica, Aventurera es una parte icó­nica de los musicales en Mé­xico y para mí fue un honor. Creo que todas las aventure­ras pusimos nuestro granito de arena, me siento muy feliz de la parte que viví, marcó un cambio en mi carrera porque tenía mucho tiempo de no hacer teatro y después seguí con mucha fuerza”, comentó a Excélsior.

Ninel Conde y Niurka Marcos, también exa­ventureras recibirán un reconocimiento.