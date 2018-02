Tips para mantener unos senos suaves y tersos

Los senos estarán debajo de tu blusa, chamarra, top y brasier, pero eso no quiere decir que no debas prestarle atención a su físico. Son parte de tu piel, como el resto de tu cuerpo, así que necesitas cuidar de ellos. Además no es muy complicado, con que tomes en cuenta estos #tips, notarás una gran diferencia de volada.

Exfolia: Como lo mencionamos anteriormente, tus senos son parte de tu piel, así que debes cuidarlos como tal. Exfólialos una vez a la semana con cuidado para remover las células muertas de la piel y evitar que los poros se obstruyan.

Aplica loción: Es particularmente importante aplicar crema o loción después de bañarte para humectar la piel. Así no solamente tendrás unos senos más suaves, sino que también lucirán una piel con más vida.

Crema facial: Muchas mujeres, al aplicar su crema facial en el rostro, también aplican un poco en sus senos. Y no es una mala idea, la piel de los senos es similar a la de la piel; es sensible y necesita más cuidados. Claro que, si es un producto reafirmante o que evita arrugas, absténte de aplicarlo en otros lados que no sea el rostro.

Bloqueador solar: ¿Quién dice que tu rostro es el único que necesita bloqueador solar? Si bien es cierto que es la zona del cuerpo que se expone más al sol, también hay que ser más cuidadosas con el resto de la piel, incluyendo tus senos. Y además te conviene, tus senos lucirán más jóvenes y firmes si los cuidas de los rayos solares.

Duerme boca arriba: Varios expertos indican que dormir de lado o boca abajo jala y presiona la piel que cubre a los senos y a toda el área del pecho. Esto provoca arrugas y estiramiento de la piel, por lo que se recomienda crear el hábito de dormir boca arriba…

Come bien: Tu piel cuenta contigo y tu sentido común de llevar un estilo de vida saludable y una dieta balanceada. Después de todo tu piel es tu carta de presentación y también sería la primera en mostrarle al mundo qué es lo que estás comiendo.

Chequeo de dermatólogo una vez al año: Hacer una cita con un dermatólogo es importante, especialmente porque tu piel también necesita un chequeo anual para estar saludable. Y no sólo te examinará, sino que también te dará #tips y recomendaciones para cuidarte más.

Fuente: Eme de mujer