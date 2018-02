SEP alista plan para prevenir entrada de armas en escuelas

La coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), Esther Oldak Finkler, informó que se avanza en la conformación del documento que fijará las bases para prevenir la entrada de armas y todo tipo de violencia y factores de riesgo en planteles escolares de educación básica.

En entrevista, la funcionaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló que con el fin de impulsar acciones para prevenir y combatir la violencia se ha implementado el PNCE, que es un programa preventivo que abarca y coadyuva a la prevención de conductas negativas como el acoso escolar, abuso sexual, maltrato y violencia, en los centros de educación básica que abarca desde preescolar hasta secundaria.

El objetivo es, explicó, fortalecer las habilidades socioemocionales de los alumnos, docentes y padres de familia, a través de diversas acciones como: juegos, organizar debates entre padres, alumnos y maestros, obras de teatro, promoción de las artes plásticas, entre otras, y apoyar a los maestros y padres con materiales impresos y en vídeo.

Precisó que en febrero 2016 se hizo un plan de acción con la Secretaría de Gobernación (Segob), para generar ambientes de convivencia y evitar la violencia, y en este plan de acción se hicieron 10 puntos en los cuales el primero es el Programa Nacional de Convivencia.

Explicó que dentro del programa se hizo un documento de orientaciones y protocolos de prevención, detección y actuación de abuso sexual infantil, maltrato escolar, y acoso escolar, así como de detección de armas.

“”Este documento base de orientaciones, que fue parte de este plan de acción con Segob, y se le dio a las 32 entidades que integran la República Mexicana, y cada uno de los estados tenía que hacer su propio protocolo tropicalizado”.

Ya casi todas las instituciones están instituyendo procuradurías para poder atender estos casos, pero cada entidad tiene su reglamentación.

“”Hoy en día tenemos en el sitio (del PNCE) 28 protocolos publicados estatales que ya los están llevando a cabo. Es por ello, esta medida estamos terminando un documento que van a ser recomendaciones, la SEP hizo la parte de detección de entrada de armas a las escuelas, y Segob hizo la parte de actuación, junto con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)”, informó.

Destacó que se trata de labor gubernamental de alianzas intersecretariales en donde va haber medidas de cómo evitar el ingreso de armas, qué hacer y cómo utilizar el 911, que ya tiene protocolos en caso de arma de fuego y su código de qué hacer y cómo intervenir.

“”Es una labor con Segob muy, muy buena para unir esfuerzos y poder tener todos la misma meta”.

Puntualizó que este protocolo abarca derechos humanos, integrado por un equipo de interdisciplinario de especialistas, tiene la parte de detección, con guías de observación para docentes, directores y padres, donde se expone qué sintomatología se tiene que observar para saber si un alumno es víctima de acoso, de maltrato o de abuso.

Estas guías están en los materiales del Programa para el docente e informó que se preparan tres vídeos, que están en postproducción, sobre qué se hace y que no hacer, y cómo tratar un caso de abuso y otro de maltrato.

“”Es muy delicado y viene cómo detectar y cómo actuar en caso de cada uno de éstos, tanto por parte de la escuela como de la familia, vienen todos los casos y cada entidad tiene su propio protocolo”.

Apuntó que con relación a los protocolos que tiene que instrumentar cada estado del país, se está en la fase de terminar de publicarlos.

“”Las entidades ya tienen la instrucción de empezarlos a llevar a cabo cuanto antes, hay entidades que están en el proceso final de validación, porque nosotros los revisamos que tenga los estándares con base en el documento, las entidades que ya los tienen los pueden implementar de inmediato”, destacó la funcionaria.

Explicó que conforme los van publicando los pueden ir instrumentando, ya que se trata de todo un proceso, y el documento incluye cómo tomar al niño, que decirle, que no, y no revictimizarlo; qué es competencia de la escuela y qué no; qué es competencia de la familia y qué es competencia de la autoridad.

Precisó que en el caso de la Ciudad de México es diferente, y por eso hizo sus propios protocolos y los está llevando a cabo.