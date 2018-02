Se sobrepone a accidente en moto

Luego de sufrir un accidente en motocicleta, Daniel Gómez de la Vega creyó que su vida había terminado luego de perder la movilidad de sus piernas, pero el destino le tenía preparado cosas mejores.

Al superar una depresión en la que se sumió al saber que no volvería a caminar y que su novia lo dejaba por el mismo motivo, Daniel logró adaptarse a su nueva vida y hoy es un deportista reconocido y brinda charlas motivacionales.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, lo invitó a platicar con personal de la Secretaría de Salud, a quienes les brindó la conferencia “La peor discapacidad del humano es una mala actitud”, esto durante el arranque de la Primera Semana Nacional de Vacunación para combatir la polio.

Daniel es originario de Acapulco, Guerrero, pero radica en la Ciudad de México, lugar donde hace ya casi siete años, cuando tenía 27, sufrió un accidente en motocross, deporte que practicaba.

Recordó que era un salto que había hecho muchas veces, pero en esa ocasión no pudo hacerlo y cayó, prácticamente destrozándose la columna vertebral, por lo que los médicos le dijeron que no volvería a caminar y perdería la sensibilidad de la cintura hacia abajo.

Luego de conocer el diagnóstico, su novia decidió dejarlo, lo que se sumó a la depresión de Daniel, pero logró darle la vuelta a las tragedias a través del deporte y se convirtió en el primer mexicano en hacer paratriatlón en categoría seis la cual es para parapléjicos, polio y cuadripléjicos, además de que el año pasado representó a México en el Mundial de Surf.

Comentó que en 2014, a sus 30 años vivía con sus padres y no tenía un ingreso, pero ya había iniciado a practicar algunos deportes, lo que le abrió una posibilidad de trabajo, luego de que un amigo le comentó que el ex director técnico de la Selección de Fútbol de México, Miguel Herrera, buscaba un conferencista motivacional.

Sin experiencia y con temor, pero impulsado por hacer algo con su vida, aplicó para el trabajo, logrando dar las charlas motivacionales para los jugadores, pues era un deportista que hace mucho sin sus piernas, basado en su mentalidad de superar un problema que nunca pensó sufrir.

“Fue una oportunidad de volver a hacer las cosas de distinta manera y ahora sí hacerlo bajo mis reglas, bajo lo que yo quiero y buscando mis sueños y el sentido de mi vida, qué es lo que quiero y afortunadamente este accidente me ha dado la fuerza de tomar mis propias decisiones que antes no tuve el valor de tomar”, explicó.

Daniel se casó hace un año dos meses y en junio van a ser padre por primera ocasión, de un niño que se llamará Sebastián, lo cual señaló, ha logrado por enfrentar la vida sin temor, con una nueva actitud.

“Este accidente me va a impulsar, no va a marcar mi vida de manera negativa, este accidente me humanizó, me sensibilizó y me dio un baño de humildad, la cual no tenía”, puntualizó.