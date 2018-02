Regresa Morelia a la victoria

Los purépechas necesitaban volver al drama, característico del equipo de Roberto Hernández, para regresar a la senda de la victoria.

El Morelia le dio la vuelta a los cartones en la recta final del encuentro y terminó llevándose el triunfo 2-1 sobre Lobos BUAP en el arranque de la Jornada 8 de la Liga MX.

Monarcas sigue sin demostrar su mejor futbol. Después del descalabro en casa ante Pumas y la goleada encajada a media semana con América, la marea siguió brava en los primeros minutos en los que no generaron opciones de peligro y sí vieron caer su marco.

Los purépechas manejaban el encuentro pero un error en su propio campo le dio opción a los poblanos de irse al frente, con una incorporación de Irven Ávila que le puso medio gol a Julián Quiñones para el 1-0, al minuto 22.

Morelia reaccionó y dejó al Morelos con el grito de gol en la boca, con una oportunidad de Raúl Ruidíaz, que solo dentro del área chica, voló el esférico en el último minuto de la primera parte.

Pero los pupilos de Hernández no cesaron y al 64′ Miguel Sansores, que en su último encuentro en casa también encontró la red, aprovechó un yerro de Jorge Villalpando para empatar los cartones, que después se inclinaron a favor del cuadro local con una genialidad de Gastón Lezcano, quien con el pecho mató un servicio de Sansores, y en vez de tirar le envolvió el esférico a Ruidíaz que puso cifras definitivas al 87′.

Todavía al 90 Facundo Erpen tuvo la oportunidad dentro del área pero cruzó demasiado su disparo, por lo que no evitó la caída de los Lobos que se quedaron en el penúltimo sitio con cinco unidades, mientras que Morelia se colocó en cuarto con 13 puntos.