Hurtan carro de una casa de empeños en Las Misiones

Los maleantes cometieron el robo en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Ignacio Salazar esquina con la calle Sahuaro

Un automóvil y varias herramientas sustrajeron amantes de lo ajeno del comercio denominado Casa de Empeño ubicado en la colonia Las Misiones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves, sin embargo fue hasta las 09:20 horas de ayer cuando llegó el propietario de nombre Miguel Ángel, y se percató que había daños en la puerta posterior.

Al ingresar se dio cuenta que no estaba el vehículo tipo pick up de la marca Ford, línea F150, color blanco, no las herramientas.

Al establecimiento ubicado sobre el bulevar Ignacio Salazar esquina con la calle Sahuaro acudieron agentes de la Policía Municipal.

Los uniformados escucharon al perjudicado, elaboraron el informe policial homologado y dejaron el caso en manos de las autoridades correspondientes.