Héroe en Florida: Usó su cuerpo para proteger a alumnos de masacre, destacan

Destacan héroes entre las víctimas morales que dejó la masacre de la escuela Marjory Stonem Douglas en Parkland, Florida, como el caso de Aaron Feis.

El entrenador de la institución, de 37 años de edad, utilizó su cuerpo como escudo para impedir que los estudiantes fueran blanco del tirador Nikolás Cruz, quien asesinó a tiros a 17 personas dentro del plantel.

Así lo afirman los alumnos y uno de ellos expuso en Twitter: “Por favor, pueden todos tomarse un segundo para rezar por mi entrenador. Él recibió varias balas protegiendo a los estudiantes”.

La petición del joven Charles Rothkopf en la red social, jugador de futbol americano, ha recibido miles de retuits, principalmente de la comunidad escolar deportiva, quienes veían a Feis como un confidente y mentor.

“La comunidad perdió a una de las personas más amables y afectuosas del universo. Quiero a este hombre con todo mi corazón. Te quiero, entrenador, siempre serás mi guía”, comento otro alumno, también atleta, Tyler Goodman.

Aunque en redes corrían las versiones sobre que Aaron Feis, había resultado solamente herido, el equipo de futbol de la secundaria, finalmente confirmó el deceso:

“Murió como un héroe y siempre estará en nuestros corazones y memoria”, plasmó en su cuenta de Twitter.

En Facebook y Twitter destacaron la valentía del entrenador durante el ataque.

“No puedo creer la noticia. El hombre más generoso y amable que he conocido luchó por sus convicciones y siempre creyó en los chicos cuando nadie más lo hacía, se puso delante y fue un verdadero héroe. No puedo imaginar no verte cada mañana, o que me lleves por la escuela en tu carro, o que me llames idiota cuando me aparezco en tu puerta para ayudarte con tu árbol de navidad. Todas las bromas que hiciste, las risas que compartimos y las veces que fuiste el único que todavía se preocupaba y el único que sacaba la cara por mí. Nada de eso será olvidado, eres un verdadero héroe y te quiero desde lo profundo de mi corazón”.

Ese fue el mensaje que dejó de Will Pringle otro de los jugadores del equipo de fútbol.

Según el portal Sin Embargo, Feis estaba casado y tenía una niña. Estudió en la escuela Marjory Stonem Douglas, donde ocurrió la masacre, por lo que se sentía parte de la comunidad.

