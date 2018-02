Este fin de semana se define la situación de Toño Astiazarán; habrá sorpresas

Un verdadero temblor al interior del PRI causó la renuncia de Antonio Astiazarán Gutiérrez, que se va de las filas tricolores después de 30 años de militancia en forma permanente. El Toño renuncia porque no lo dejaran participar en la elección interna en busca de la candidatura al Senado de la República. Asegura que no es un capricho ser candidato al Senado, otros así lo ven, por ese motivo decide mejor separarse y seguir en la lucha política como ciudadano, que muy bien podría ser en el Partido Movimiento Ciudadano y convertirse en su candidato a senador, apoyado por el PRD.

Dice el Toño que no sabe todavía qué decisión tomar, pero creo que todo está definido, porque no se deja una militancia de 30 años tan fácilmente. Este fin de semana se sabrá el destino de Astiazarán Gutiérrez…El Partido Acción Nacional (PAN) podría apoyarlo este sábado, cuando el blanquiazul celebre su Asamblea Nacional en donde el actual dirigente, Damián Zepeda Vidales, solicitará licencia para separarse del cargo y buscar un escaño en el Senado. La candidatura del Toño también podría aprobarse en esa reunión de panistas. ¿A lo mejor, por qué no?

Después de estas elecciones, se acabaron los partidos políticos, al no mostrar sus ideologías, en donde a los aspirantes a los diversos puestos de elección popular les da lo mismo y solo buscan llegar al poder por la vía por donde tengan más posibilidades. Se acabaron las ideologías de izquierda, derecha y centro. Es mejor que funcionen como asociaciones políticas para que no sigan “sangrando” al pueblo de México. Son muchos millones de pesos los que se gastan en el proceso electoral, mientras el país continúa de “picada”, sin poder darle solución a los problemas básicos.

Ya lo hemos comentado en otros despachos, la política se ha convertido en un gran negocio para muchos, al grado que los que tienen el poder heredan a sus hijos y demás familiares las candidaturas, y si estas son por “dedazo” de las dirigencias, mejor. Por eso estamos como estamos, por eso México no puede salir adelante. A nivel mundial México destaca como uno de los países más corruptos y con mucha pobreza extrema. De esto no podemos sentirnos orgullosos los mexicanos. Por eso también, no se combate el narcotráfico, por son los que generan inversiones.

Existen muchas empresas “lavadoras” de dinero promovidas por el propio Gobierno federal, nada más falta que las candidaturas al Senado, diputaciones federales, presidencia de la República y las estatales, también sean negociadas con los grupos de narcotraficantes. A como está la situación en el país no lo dude. Les recuerdo que en política todo puede suceder y, al parecer, en nuestro país todo mundo “mete mano”, desde el gobierno estadounidense, los grupos económicamente fuertes y las “fuerzas oscuras” que controlan todo, desde selección de candidatos.

A penas que hizo bien la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en no opinar sobre la ola de comentarios a cerca de la renuncia al PRI de Toño Astiazarán, solo se concretó a decir que respetaba mucho la decisión personal del ahora ex priista. Vale más así, además la mandataria no debe de opinar nada sobre las candidaturas. Los políticos a la política y los gobernantes a gobernar. Además, nuestra gobernadora tiene otras cosas más importantes en qué ocuparse.

Pone en marcha Gobernadora Pavlovich Primera Semana Nacional de Vacunación 2018

Más de un millón 110 mil acciones se implementarán para proteger con vacunas a niños, niñas y adolescentes, incluyendo dosis contra la poliomielitis, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al iniciar la Primera Semana Nacional de Vacunación 2018.

Del 17 al 23 de febrero, en la entidad se aplicarán 240 mil 274 dosis de vacuna contra la poliomielitis a través del programa “Por un Sonora sin polio”, resaltó, además de contar con 40 mil 100 dosis para iniciar y completar esquemas de vacunación en los menores de seis años de edad, mediante 2 mil puestos de vacunación en unidades de salud, escuelas, puestos, tiendas comerciales y brigadas móviles.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo con 546 enfermeras, con más de 3 mil voluntarios, con las más de mil 300 brigadas que estarán por todo el estado esta Semana Nacional de Vacunación, y es importante que le demos el valor que tiene a vacunarnos y a prevenir las enfermedades”, afirmó. Los padres de familia, agregó, juegan un papel vital en esta jornada; hizo un llamado para que lleven a sus hijos a los puestos de vacunación para que Sonora siga sin registrar casos de poliomielitis, como ha sido durante los últimos 28 años.

Por su parte, Enrique Claussen Iberri, Secretario de Salud, agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich su compromiso para la salud al nombrar el 2018 como el “Año de la Salud” en la entidad, y asumió su responsabilidad para seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los sonorenses. Invitó a la ciudadanía a eliminar los mitos que existen en contra de la vacuna contra la poliomielitis, e incitó a cuidar la salud de toda su familia.

“Las vacunas que se aplicarán son gratuitas, son seguras y son eficientes, recordemos que la vacuna puede ser el mejor regalo en seguro de enfermedades que le podamos regalar a nuestros hijos”, dijo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

