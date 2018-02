Dice “El Chapo” que no cooperará con EU

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, dijo tajante al juez que no cooperará con las autoridades de Estados Unidos, por lo que pidió iniciar el juicio en su contra, informó su abogado Eduardo Balarezo.

De acuerdo con EFE, en audiencia presentó una carta, la cual, dijo, no le permitieron leer, y en la que el líder del cártel de Sinaloa expresaba las violaciones que sufre.

“Quería comunicar a su familia y a quien pudiera estar interesado en que quiere ir a juicio, que no está interesado en cooperar o en lograr un acuerdo con el gobierno. Está interesado en ir a juicio y a tener su día de justicia ante la corte”, dijo.

El juez Brian Cogan preguntó para quien iba el mensaje, a lo que Balarezo respondió que los destinatarios saben quiénes son. La agencia destaca que se rechazó la petición y se mantuvo la fecha para inicio del juicio el próximo 5 de septiembre.

Además, se negó la posibilidad a la defensa de presentar algunas quejas debido a que el tema no estaba agendado.

No obstante, a su salida de la Corte del Distrito este de Nueva York, el abogado aseguró que su cliente sufre de vómitos y dolores de cabeza, debido a la mala alimentación que tiene (no puede comer otra cosa que no sea lo que le dan en la cárcel) y por el calor de la celda.

“Con esos dolores de cabeza no se puede enfocar en preparar su caso. Una persona tiene derecho de ayudar con su caso a sus abogados”, declaró el abogado.

Fuente: SDP noticias