Culmina mexicano en último lugar

El mexicano y abanderado de la representación nacional, Germán Madrazo, cumplió en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 al culminar en la prueba de Cross Country a 15 kilómetros, en el sitio 116.

A sus 43 años, el originario de Querétaro mostró aptitud y grandeza para tomar parte en la especialidad en donde se enfrentó a grandes esquiadores como el suizo y medallista olímpico en la prueba, Dario Colonga, quien no tuvo problemas para agenciarse el oro.

Madrazo, quien fue el último en integrarse a la delegación mexicana para este concurso invernal, se mantuvo sólo con el deseo de terminar la prueba y desde luego demostrar que cuando se tiene la determinación se puede llegar a cumplir con los objetivos. Al final detuvo el reloj en 59:35.4 minutos.

“Este es el olimpismo, es darlo todo, es intentarlo todo. Nosotros, al no tener nieve, al no tener la experiencia que tienen estos países, para nosotros la medalla es obtener el criterio de calificación”, dijo tras la competencia.

“La moraleja es que nunca hay que dejar de luchar. Nunca es tarde para empezar y que solamente se es viejo cuando se quiere ser viejo.

“Esto es para ellos (sus trillizos, dos niñas y un niño). Es un mensaje de vida para ellos, que el día que sientan que ya no pueden con algo, que se acuerden de su viejo y se acuerden que sí se puede. Nunca hay tiempo para rendirse”, señaló.

El mexicano formó parte del grupo de latinos, junto con el argentino Matías Zuloaga, el chileno Yonathan Fernández, el brasileño Víctor Santos, el ecuatoriano Klaus Jungbluth Rodríguez, el colombiano Sebastián Uprimny y el boliviano Timo Juhani Gronlud.

Radicado en Texas, Madrazo formó parte de los 119 competidores que tomaron la prueba. Al final, entró empuñando la bandera mexicana y recibió la felicitación de Colonga.

La medalla de oro quedó en poder del suizo con un tiempo de 33:43.9 minutos para convertirse en bicampeón olímpico, seguido del noruego Simen Hegstad Kruger con 34:02.2 y del ruso Denis Spitsov, quien compitió bajo la bandera del COI, con un tiempo de 34:06.9.