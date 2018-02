Condenan fallas en combate a ordeña

El récord de dos mil 795 averiguaciones previas abiertas el año pasado contra huachicoleros, pero ninguna persona detenida, refleja el fracaso del Gobierno Federal en el combate al crimen, afirmaron diputados federales de Morena y Movimiento Ciudadano (MC).

“Tenemos a una PGR fallida, que a lo largo de esta administración federal ha sido un rotundo fracaso en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal en cuanto a delitos federales”, dijo el legislador Macedonio Tamez, de MC, integrante de las comisiones de Energía y Seguridad Pública.

“Ahí están los resultados con un delito que es tan fácil de detectar porque deja muchos indicios, pero no hay detenidos”, afirmó.

Un periódico de circulación nacional publicó que en 2017 la PGR abrió dos mil 795 averiguaciones previas, pero no detuvo a nadie.

Según la información, Pemex reportó 10 mil 363 tomas clandestinas en 2017, 51 por ciento más que las de 2016.

El diputado de Morena Vidal Llerenas, presidente de la Comisión de Funcionamiento de los organismos descentralizados, advirtió falta de seriedad en el combate a ese delito y que los cuerpos de seguridad no han sido capaces de presentar los casos adecuadamente o no están agarrando a las personas adecuadas.

“Seguramente el operativo está mal hecho, no se agarra a las persona adecuadas o cuando se las agarra no se les puede probar. Seguramente no se agarra a quienes hacen el negocio, a los que tiene gasolinerías con material robado o a los funcionarios de Pemex que lo permiten”, dijo.

Llerenas opinó que si fuera así, el delito sería fácil de probar, pues la venta de hidrocarburos robados deja muchas evidencias.

El presidente de la Comisión Seguridad Pública, César Rendón, del PAN, opinó que podría hacer falta una mejor legislación que ayude a las autoridades, como la que aún se analiza en el Senado para imponer mayores sanciones.

“Seguramente la iniciativa pasará y todos los diputados la votaremos a favor, porque hay un consenso de que el robo de combustibles es un delito gravísimo que impacta a la sociedad mexicana, porque es de ahí donde también se financia el crimen organizado”, indicó.