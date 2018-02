Beyoncé y Elton John trabajan en una canción original para El Rey León

Elton John y Beyoncé se encuentran en las últimas negociaciones para trabajar en una canción original de la nueva película de acción real de El Rey León.

Cabe mencionar que ambos están incluidos en la banda sonora de este remake.

Beyoncé interpretará a Naya, en una pista de créditos de cierre.

“Necesitan tener una nueva canción de créditos finales. Habrá cuatro de nuestras canciones en la película, del original: ‘Can You Feel The Love Tonight’, ‘Hakuna Matata’, ‘I Just Can not Wait to Be King’ y ‘Circle of Life’. Y luego habrá un final, una canción de cierre, y hemos estado hablando con la gente de Beyoncé y espero que Tim (Rice) y yo y ella podamos cocinar algo”, dijo Sir John en entrevista con The Sun.

La nueva película de Disney se estrenará el 19 de julio de 2019.

Fuente: SDP noticias