Yuridia sueña con Sanz, Bosé, Ricky y ‘El Potrillo’

En la cumbre del éxito por su tema Amigos no por favor, la intérprete mexicana Yuridia afirmó que para ella “sería un lujo” cantar con Alejandro Sanz, Alejandro Fernández “El Potrillo”, Miguel Bosé o Ricky Martin.

“Hay muchas personas que admiro, que escucho desde que tengo 15, para mí sería un lujo poder cantar con ellos y estoy esperando el momento indicado para hacerlo”, aseguró Yuridia sobre los proyectos que le gustaría realizar en un futuro próximo.

Con una carrera que inició al ser finalista del concurso La Academia, de la cadena Televisión Azteca en 2005, Yuridia ya tiene la experiencia que le ha dejado hacer duetos con famosos como el mexicano Pepe Aguilar y la española Malú, ambos en su álbum Primera Fila, lanzado en noviembre pasado.

Este disco, el séptimo de su carrera, la ha consolidado entre las intérpretes mexicanas con mayores ventas de la industria musical actual con más de dos millones de copias. Su tema Amigos no por favor supera 75 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Originaria de Hermosillo, capital del noroccidental estado de Sonora, Yuridia afirma en la entrevista que este éxito le hace preguntarse sobre cuántas personas lo escuchan por desahogo y cuántas más se identifican con la historia.

Ante los millones de “vistas” y de reproducciones logradas por la melodía Amigos no por favor, Yuridia se declara agradecida con su público.

Yuridia define a sus seguidores como “intensos y apasionados” y se dice estar agradecida de que la reciban siempre con los “brazos abiertos”, como le ocurrió en las giras que realizó en 2017 por México y Estados Unidos, país donde vivió parte de su infancia.

“Hay melancolía en la gente hispana, siento que siempre están buscando algo que los conecte con México, con su país natal, con el país de donde quizá es la mamá o el papá”, comentó.

Fue en el estado de Arizona, al que llegó a los ocho años, donde su familia incentivó su talento musical y comenzó a asistir a concursos infantiles que fueron el preludio de su participación en 2005 al programa La Academia de la cadena Televisión Azteca.

En La Academia 2005 quedó en segundo lugar, detrás de un cantante llamado Erasmo Catarino, pero el tiempo le favoreció más que a otros competidores y ya tiene una trayectoria con siete discos, todos premiados por ventas.

Trece años después, Yuridia relata que hay ocasiones en que le dice a amigos que si pudiera volver al pasado y saber lo que ahora sabe, hay cosas que quizás haría de otra manera, aunque finalmente entiende que todo pasa por algo.

“Todo lo que me ha pasado me ha pasado por algo y todo tiene su motivo. Me encanta todo lo que he vivido, me gusta mucho decir que tengo un ‘Primera Fila’ y que en un mes voy a estar en el Auditorio Nacional: Muchas cosas muy bonitas me han pasado”, destacó.

La intérprete de temas conocidos como Noche de copas y Si quieres verme llorar relató que en los momentos previos a su salida al escenario prefiere convivir con sus músicos, aunque siempre acaba por rezar antes de iniciar la presentación.

“Primero suben ellos (los músicos), yo me quedo atrás, un momento sola y me echo un padre nuestro porque quién sabe qué va a pasar: todos los conciertos son muy diferentes y que se haga la voluntad del señor”, agregó.