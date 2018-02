Sufre mexicana caída tras ruptura de ski en los Juegos Olímpicos Invernales

Sarah Schleper no pudo terminar su segundo recorrido en el Slalom Gigante y dice adiós a Pyeongchang 2018

La mexicana Sarah Schleper no pudo terminar su segundo recorrido en la prueba de Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos Invernales, y en entrevista desde Pyeongchang, Corea del Sur, la esquiadora explicó las circunstancias que provocaron su caída y eliminación de la prueba.

Tuve una primera bajada muy buena, en la segunda tuve problemas con mi ski y ya no pude terminarla porque se rompió mi ski. Todo, a excepción de eso fue muy bueno”, dijo Schleper, de 38 años.

Sarah, que nació en Estados Unidos y se naturalizó mexicana debido a que su esposo y sus hijos son de este país, dijo que ya no competirá más en PyeongChang 2018.

“Ya no participaré en más competencias porque en junio me rompí la rodilla y me enfoqué en el Slalom Gigante, me da un poco de tristeza porque normalmente competimos más, pero esta vez no”, acotó.

Schleper manifestó su interés por continuar su vida deportiva y calificar a losJuegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022 representando a México.