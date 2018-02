Hasta por la Cuatro Carriles alertan

Hasta por la Cuatro Carriles alertan…Con la novedad de que ya hasta los gringos están alertando contra el riesgo y mal estado en que se encuentra la carretera de Cuatro Carriles, sobre todo por las tantas desviaciones que tiene hoy en día, como consecuencia de la reconstrucción de la que está siendo objeto, según lo apuntillado por la Cónsul de EU en Nogales, Virginia L. Staab. De ese pelo.

Así estuvo esa “puesta de dedo” en la llaga o más bien en esa rúa federal, por parte de la citada representante consular, al ventilar que el gobierno estadounidense ya ha emitido un llamado aviso de viaje, a fin de que los ciudadanos gabachos que se aventuren por estos lares, extremen precauciones, por las pésimas condiciones en que está, lo que ya ha provocado infinidad de mortales accidentes. ¡Vóitelas!

En esos términos está el reporte que diera doña Virginia, en el encentro que sostuviera con diputados en el Congreso del Estado, donde fuera recibida y atendida por los coordinadores parlamentarios, a los que les adelantó que ya no únicamente son las alertas por el ambiente de inseguridad, como las que en su momento se han hecho, si no que ahora hasta por como las carreteras no están óptimas o “al cien”.

De ahí que al que debieron haberle chillado los oídos, es al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Hernández Armenta, por como le sobrara razón a L. Staab, en cuanto a ese señalamiento, si se analiza que han llegado al grado de exhibirlo porque no ha tenido ni la capacidad para exigirle a las compañías constructores, el que cuando menos coloquen una señalización adecuada. ¡Ñácas!

Casi por nada es que el Departamento de Estado de gringolandia, ya también les pusiera un tache en rojo por ese latente peligro que representa esa vía, en el ínter en que terminan de reconstruirla, para según esto dejarla como autopista -ajá-, misma que pretenden concluir para antes de que termine el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, o al menos eso es lo que prometió en su reciente visita a esa frontera. Así el dato.

Es por eso que la funcionaria diplomática ventilara, que ante ese negligente descuido carreteril, sobre todo en esa región norte de la Entidad, que se agudiza por una falta de infraestructura, es que ya están promoviendo unas áreas llamadas “Safe cordon”, que son algo así como unas zonas seguras, para garantizar que hay más iluminación y gasolineras, con miras a incentivar el turismo americano.

Luego entonces más menos así tuvo lugar esa “repasada” o reseñada, de esas anomalías que viniera a exponerles la mandamás del Consulado nogalense, muy seguramente que para que se aboquen a gestionar su solución, a partir de lo que le toque a cada instancia gubernamental, aunque la principal “pedrada” fue para “El Zurdo” Hernández, derivado del cómo ha dejado que desear como supervisor de La Cuatro.

Y ya entrado en materia de esas inseguridades, el que le reviró una contrapropuesta, es el pastor de los legisladores priístas, Epifanio “Pano” Salido, para que igual revisen los protocolos con los que determinan las alertas que emiten con relación a lo inseguro que se ponen éstos terrenos, según ellos, por no corresponder a la realidad, como lo reconociera la misma L. Staab, al aceptar que Sonora es seguro.

Llegan cruceros y ya ¡ni en cuenta!…Y vaya que ahora llegan cruceros a Guaymas y ¡ni en cuenta!, por como ya no los toman en cuenta como antes, y para prueba está que lo que es el politizado alcalde de ese puerto, Lorenzo De Cima, desairara el arribo del buque turístico Azamara Quest, con 640 pasajeros y 407 tripulantes, al mandar en su lugar al Secretario del Ayuntamiento, David Kiamy. ¡Zaz!

Por lo que todo hace indicar que De Cima hoy por hoy anda más interesado en la grilla o en concretar su intentona de reelección, que en la promoción turística del municipio que desrepresenta, a pesar de la proyección y derrama económica que les significa la llegada de un crucero como el mencionado, que anclara procedente de San Diego, California, pero pues simplemente le valieron esos cientos de turistas.

Aunque a pesar de esa política de desinterés mostrada por la cuestionada primer “autoridad” municipal, quien sí hizo acto de presencia para darle la bienvenida al capitán del Azamara Quest, José Vilarinho, así como al director del hotel de la embarcación, Philipe Herbert, es el encargado de despacho de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), Héctor Platt, aún y cuando no lo publicitaran con tiempo.

Con lo que quedó más que claro, que es por medio de la operación de la Cofetur que han mantenido a flote ese programa de recorridos, para que esos navíos continúen atracando en ese punto guaymense, y así esa localidad y Sonora sigan colocados en ese mapa turístico internacional, por ser evidente que si por De Cima Dworak fuera, muy seguramente que ya no existieran, por como su administración lo ha ignorado.

Pero como los visitantes no tienen porque saberlo, es por lo que los reciben con un ambiente de fiesta y la opción de contratar tours para conocer los diferentes atractivos, eso porque han seguido haciendo una labor de equipo con la Administración Portuaria Integral de Sonora (Apison), así como la Secretaría de Marina y demás, que son las que han remando juntos, aunque aún así les ha fallado la promocionada.

“Pone manos a la obra” la alcaldesa…Quien sí que seguido “poniendo manos a la obra”, desde su designación como presidenta interina de Hermosillo, es la arquitecta Angelina Muñoz Fernández, y para prueba está el que ahora inaugurara la pavimentación de la prolongación de la calle Olivares, para unir el Paseo del Río con el callejón Rosales, y así por fin conectarla con el Camino del Seri. ¡Órale!

Y es que aunque no es un tramo muy largo, pero era una de las obras más demandadas en los últimos 15 años, por el impacto positivo que representará para la circulación vial de ese sector, al urbanizarse esa vialidad que era de terracería, con infraestructura subterránea y toda la cosa, y una inversión cercana a los $6 millones de pesos, y es que eso le resolverá la vida a 200 mil hermosillenses que por ahí transitan.

De tal forma que con esa inaugurada que encabezara Muñoz Fernández, se está concretando una promesa más de campaña del Presidente Municipal con licencia, Manuel Ignacio Acosta, que se había postergado por una disputa legal con un particular, pero que al final lograron destrabar para hacer realidad esa conexión terrestre, con la que se estará agilizando el trafical que por ahí a diario se mueve. De ese vuelo.

Toda vez que en ese punto se hacía algo así como un “embudo” vehicular, el cual “estrangulaba” el tráfico, pero ahora con esa pavimentada se volverá más fluida la movilidad, beneficiando a varias colonias de esos contornos, cuyos habitantes en las llamadas “horas pico”, sí que clamaban porque estuviera en condiciones de ser transitada, por lo que ahora ya será una verdadera válvula de desfogue.

O séase que así ha estado la época de cosecha que le ha tocado a Angelina Lourdes, por como en días atrás también oficializara la rehabilitación de la calle Dr. Noriega, en el Centro comercial de la ciudad, en la que invirtieron $3 millones 708 mil 133 pesos, abarcando una extensión de 1.5 kilómetros, comprendidos entre el bulevar Luis Encinas y la calle Pino Suárez, la cual quedó como mesa de billar.

No temen a Ley que protege a perros…Tal parece que los que nomás “no agarran escarmiento”, son a los que les da por agredir a los perros, casi casi poniéndose a su nivel, como ahora acaba de suceder en un domicilio de la colonia Buenavista, donde un tal Pablo atacó a martillazos a un can, sólo porque le ladró al pasar por el lugar, y además amenazó a su dueña, según consta en un video.

Ya que previó a la agresión ocurrida la noche del pasado viernes, el iracundo hombre le advirtió a la dueña que amarrara al animal, porque si no lo iba a matar, por como le ladrara desde la banqueta, cuando caminaba frente a la vivienda, ubicada en la calle Ignacio Hernández, por lo que a las horas volvió y abrió una reja de protección y lo golpeó, lo cual quedó grabado en una cámara de vigilancia. ¡Pácatelas!

Pues en la video-grabación que se hiciera viral en las redes sociales del Internet, se observa como el desquiciado sujeto, porque nadie que esté completo de sus facultades mentales hace eso, ingresó por una puerta lateral al patio de la casa, ahora sí que agarrando dormido al canino llamado “Indio”, para asestarle varios golpes con un martillo, hasta hacerlo correr, por lo que resultó con una costilla fracturada. ¡Ups!

No en balde es que los de la Fundación Pata de Perro ya pusieran el grito en el cielo, y no es para menos, por voz de la presidenta de la Comunidad Animalera Trabajando (COAT), Sandra Luz Serna, para exhortar a los agraviados a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por ese flagrante maltrato, por el que hoy en día hasta pena con cárcel ya le aplican a esos abusadores.

Porque aún y cuando esa mascota perruna ya está fuera de peligro, después de la revisión que le hiciera un veterinario, consideran que hay las pruebas suficientes para proceder contra el sanguinario agresor, en lo que es un delito que se agravara, por haber amagado a la familia, de ahí que estén atemorizados, por ser alguien que dio señas de no estar muy bien de sus cabales, como se muestra en las imágenes. ¡Tómala!

