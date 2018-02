Ni Canelo ni Pacquiao, la CDMX no contempla albergar sus peleas

Ver a Saúl “Canelo” Álvarez pelear como Julio César Chávez en el Estadio Azteca es un sueño imposible, al menos de momento.

Diversos rumores aseguraban que el pugilista tapatío estaría cerca de concretar un combate en el Coloso de Santa Úrsula, pero la pelea no está en la agenda deportiva de la Ciudad de México, así como tampoco está la posibilidad de que Manny Pacquiao suba al ring en la capital del país.

“Cuando menos conmigo no (ha sido sondeada esta posibilidad), habría que preguntar al fondo mixto de turismo si existe alguna conversación al respecto. Pero es complicado, tienes toda una infraestructura que debes montar alrededor y el tema de las apuestas. No existe ese ecosistema como tal en la CMDX ni en el país, es un tema de iniciativa privada”, dijo a Mediotiempo Horacio de la Vega, director del Indeporte de la CDMX.

La capital mexicana cuenta con eventos de talla internacional como la Fórmula 1, la NFL, NBA y un Maratón de certificación de plata, pero no ha acogido una pelea de box de tales magnitudes desde hace varios años.

“Son inversiones, antes una pelea costaba 3 pesos y ahora 4 pesos, está clarísimo que hay prioridades de inversión de gobierno. No podemos gastar en cosas que no tengan ese impacto, tenemos una agencia internacional que nos da métricas y un estudio de evaluación de inversión y de derrama económica, eso tiene mucho que ver para saber la viabilidad de peleas y eventos, hoy no tengo la información precisa”, explicó De la Vega.

La Ciudad de México ha apostado en conjunto con la iniciativa privada por traer eventos de alto calibre en materia deportiva, con el objetivo de generar una derrama económica significativa. Pero ante el eventual cambio de administración en este año electoral, ver a Canelo o Pacquiao resulta aún más complicado ya con el tiempo en contra.

“Capacidad económica hay, habría que ver si promotores como la Arena Ciudad de México, Estadio Azteca o Palacio de los Deportes, con quienes hemos logrado hacer unión y se pueda dar ese resultado, se logra esa ecuación de inversión de gobierno y promotores. Solo bajo esa lógica podría darse un resultado”, abundó.

En los últimos años, la CDMX buscó incentivar la práctica del deporte y el boxeo no fue excepción. Programas como Capital de Campeones en Busca del Ídolo Chilango o durante el ciclotón en Paseo de la Reforma con clases gratuitas, se buscó fomentar la práctica de este deporte.

“Hemos readaptado gimnasios con inversión pública y privada, hay espacios que hemos apoyado para el boxeo. Hemos tratado de fomentar y hemos hecho eventos amateur para sacar talentos”, sentenció.

