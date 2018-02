Insta gobernadora a campañas con propuestas

Claudia Pavlovich manifestó que las campañas negras no son de beneficio para Sonora

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a que en el proceso electoral prevalezcan las campañas con propuestas y no las de descalificación.

Las denominadas campañas negras no son de beneficio para Sonora, destacó, por lo que pidió a partidos políticos y candidatos independientes llevar sus propuestas a la ciudadanía, para que los sonorenses elijan de una mejor forma a sus gobernantes.

“Es un llamado a los partidos políticos, a los candidatos independientes, a que prevalezca siempre las ideas, las propuestas, y que no prevalezcan las campañas negras, que lo único que hacen es lastimar a la gente, a los ciudadanos y lastiman a Sonora”, sostuvo.

La ciudadanía juega un papel vital en el periodo electoral, dijo, por lo que solicitó a los sonorenses a exigir propuestas a los diferentes aspirantes y no dejarse llevar por las descalificaciones.

“Hay que estar muy pendientes en las redes sociales, de las ‘fake news’ (noticias falsas), hay que constatar que realmente lo que se dice no sea algo que se invente, no sea una mentira, porque eso daña mucho”, expresó.

La ciudadanía en general está cansada de las “campañas negras”, afirmó, por lo que espera que se lleve un proceso armonioso y benéfico para todos los sonorenses.