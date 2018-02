Implementarán cambios en reglas en las Mayores

El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred dijo que los cambios en las reglas para mejorar el ritmo de los partidos se anunciarán antes de comenzar los partidos de entrenamiento primaveral.

Manfred no especificó cuáles serán las nuevas reglas mientras hablaba con los reporteros durante el día de medios de MLB en el Tropicana Field in St. Petersburg, Florida.

“Va a haber cambios en las reglas respecto al ritmo de los partidos para la temporada 2018”, dijo Manfred. “Ustedes sabrán cuáles serán esos cambios antes de comenzar los juegos de entrenamiento primaveral. De una forma u otra, esos cambios serán resultado de un acuerdo con la MLBPA. Va a ser un acuerdo específico sobre cambios de reglas o serán cambios de reglas que implementaremos como resultado de la provisión en el acuerdo colectivo que nos permite ese cambio.

“Yo no veo nada sobre esas discusiones sobre el ritmo del juego que deban ser negativas para las relaciones laborales a largo plazo. Realmente no lo veo. Nos hemos salido de nuestro camino para pedir la opinión de los jugadores. Hemos dejado en claro desde el principio que nuestra preferencia era tener un acuerdo con los jugadores, y de hecho hemos alterado sustancialmente nuestras posiciones basado en la información recibida de los jugadores. Ese es el proceso de negociación. Realmente no debería ser algo negativo”.

Cualquier cambio en las reglas necesita la aprobación de los dueños de los equipos de MLB, quienes sostuvieron su reunión trimestral del 30 de enero al 1 de febrero en Beverly Hills, California. Los juegos de entrenamiento primaveral están programados para comenzar el 23 de febrero en Florida y Arizona.

En enero, la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas rechazó la propuesta de MLB de añadir un reloj de pitcheo de 20 segundos.

Aunque los jugadores están de acuerdo con los dueños y la oficina del comisionado de que el ritmo de los partidos debe ser atendido, ellos han dicho que los juegos se pueden acortar a través de las revisiones en las repeticiones en video, un monitoreo más estricto del tiempo muerto entre entradas y otros remedios que no requieren un reloj, dijo una fuente.