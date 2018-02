Los periodistas no debemos de caer en las trampas de las redes sociales

Mientras las falsas noticias continúan en las redes sociales, los periodistas no debemos caer en esas trampas, porque dejaríamos de cumplir con nuestra obligación de informar con la verdad y con un buen sustento. Para escribir en los medios de comunicación hay que “tener los pelos de la burra en las manos” y no dejarse ir por especulaciones y mitotes que se generan a través del Internet. Recuerden que las redes sociales las manejan “todo mundo”, sin medir consecuencias.

Hizo bien la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en enviar un mensaje a los partidos políticos y sus candidatos, a que en las campañas políticas prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones. No “false new”, ni campañas negras, ya que estas no son de beneficio para los sonorenses. Con buenas propuestas se eligen mejores gobernantes, además no se lastima a la gente, ni a los ciudadanos, ni a Sonora. Lo dice una persona que fue muy “golpeada” en campaña.

La mandataria exhortó a los sonorenses a exigir propuestas a los diferentes candidatos y no dejarse llevar por las descalificaciones. La gente está cansada de las falsas noticias y de las llamadas campañas negras, porque las mentiras dañan mucho. Pavlovich Arellano dijo que ojalá se lleve a cabo un proceso electoral armonioso y benéfico para los sonorenses… Creo que debemos a apoyar a la gobernadora para que todo salga bien en las campañas y el día de las elecciones.

Muchas personas utilizan las redes sociales para hacer daño, cuando deberíamos de usarlas para hacer el bien, porque son excelentes medios de comunicación masivas, al igual que el Internet en general. En campañas políticas se utilizan mucho para atacar a los adversarios y realizar” campañas negras” creando mala imagen de los partidos y sus candidatos. Estoy de acuerdo con la Gobernadora Pavlovich, de llevar propuestas a la ciudadanía y que esta decida porque quien votar.

Las comunicaciones son las que más han avanzado en los últimos años, las nuevas tecnologías han superado por muchos los pronósticos, al grado de comunicarse al momento una persona con otra desde lugares distintos del mundo. También se pueden transmitir información importante de un país a otro. Actualmente se transmiten noticieros en vivo desde cualquier lugar a todo el globo terrestre. Todo esto debemos aprovechar para utilizar las nuevas tecnologías para bien.

Se registra Myrna Rea como precandidata del PAN a la presidencia municipal de Hermosillo

Encabezando un proyecto ciudadano, Myrna Rea Sánchez, se registró este jueves como aspirante en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para la alcaldía de Hermosillo. Acompañada de amigos, familiares y grupos de liderazgos ciudadanos, agradeció las muestras de apoyo de quienes estuvieron presentes en el PAN Estatal paraa testiguar su registro.

Fue en punto de las 18:00 horas, que Rea Sánchez acudió a presentar la documentación requerida para participar en dicho proceso interno para la selección de la candidatura a la presidencia municipal de Hermosillo, por Acción Nacional. Ya son dos, Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, del PRI, y ahora, doña Myrna del blanquiazul. No sé si estos dos van en coalición, creo que sí.

Buscan Gobernadora Pavlovich y Coparmex esquemas para más competitividad

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se reunieron en la Ciudad de México, donde coincidieron en la importancia de generar esquemas de orden regulatorio que permitan más productividad, dinamismo económico y más y mejores empleos. Presente Ernesto Martínez Nieves, director general de la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

